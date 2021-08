Pobladores de Vista Bella sufren ante el abandono y la indolencia de las autoridades

En el sector Vista Bella del municipio Mariño, los habitantes sufren el abandono y la indolencia de las autoridades, debido a las condiciones en las que se encuentra esta comunidad.

La escasez de agua, calles sin asfalto, y la insuficiencia en el suministro eléctrico, son algunos de los problemas que existen en dicho sector.

En este sentido, la habitante Aidé Carreño, expresó que tiene en la zona más de veinte años y las condiciones no han mejorado, con calles sin un óptimo acceso a partir de la calle ocho, las cuales dejaron sin terminar, y durante los tiempos de lluvia se ponen intransitables.

En cuanta al programa del agua, dijo que llega en algunas calles, y en otras no, en vista que muchas familias tienen bomba y hasta que esas calles no recogen agua, no pasas a la calle nueve.

Detalló que en algunas ocasiones la alcaldía de Mariño, envía un camión de agua, y le suministran un poco a cada familia, sin embargo, muchas son las personas, que a diario tienen que estar cargando pimpinas de agua, desde un tanque que se encuentra en las instalaciones de la policía, para remediar la falta del vital líquido en casa.

Carreño aseguró que la distribución de la bolsa, el gas doméstico en la comunidad es cada tres meses,” Ahorita estamos en su espera, pero nada que llega”.

Manifestó que algunos vecinos se han visto en la necesidad de colocar algunos bombillos frente a su casa, para remediar la oscurana, que hay en la vía principal, por la falta de alumbrado.

Por otra parte detalló que la seguridad está un poco controlada porque los organismo policiales, dan su ronda por el lugar, por lo que cree está tranquilo.

Resaltó que hasta el servicio de transporte público y la unidad de Bus Margarita que entraba al urbanismo, ya no pasa para trasladar a los vecinos, muchas personas tienen que caminar largas distancias.

Carreño destacó que es lamentable que muchos vecinos se hayan acostumbrado a que los servicios no funcionen, porque ante la falta de agua van a buscar al tanque, y si se va la energía eléctrica, se han acostumbrado a que sea por cuatro horas, o más “Nos hemos acostumbrado a vivir así”.

Con redacción de Porlavisión.