Rejuvenece tu piel con esta mascarilla de vitamina C

Si hay un componente ideal para rejuvenecer la piel es la vitamina C, pues este ingrediente tiene propiedades antienvejecimiento, ya que regenera la piel y la protege de agentes externos como la luz solar y la contaminación.

Es por eso que hoy te enseñaremos a hacer una mascarilla de vitamina C con tan sólo dos ingredientes que seguro tienes en tu casa y si no, no te preocupes, porque son sumamente económicos.

¿Cómo hacer una mascarilla de vitamina C casera?

Para este remedio casero solamente necesitarás dos ingredientes: una pastilla efervescente de vitamina C y yogurt natural. La efervescencia de la pastilla hará que sea mucho más fácil disolverla, sin embargo, también puedes usar pastillas de vitamina C tradicionales.

Procedimiento:

Si quieres hacer esta mascarilla rejuvenecedora, lo único que tienes que hacer es agregar en un recipiente dos cucharadas de yogurt natural y una pastilla efervescente de vitamina C. Verás que la pastilla empieza a disolverse, sin embargo, no lo hará tan rápido, por lo que debes dejar que la mezcla repose por mínimo dos horas y revolver frecuentemente.

Ya que la mezcla sea homogénea, aplica la mascarilla en el rostro completamente limpio y deja que actúe por 20 minutos. Enjuaga con abundante agua tibia y aplica tu crema hidratante favorita. Te recomendamos hacer la mascarilla durante la noche y una vez a la semana para ver resultados óptimos.

Recuerda que antes de aplicar cualquier producto debes consultarlo con tu médico de cabecera o realizar una prueba de alergia.

Beneficios de la vitamina C

La vitamina C es ideal para eliminar arrugas y líneas de expresión, reducir las manchas del rostro y paño, así como para disimular los poros, ya que elimina toxinas y agentes externos como la contaminación. Sin duda es de los mejores ingredientes que puede tener tu rutina de skincare.

H Panorama.

Por: Reporte Confidencial