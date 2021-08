8 consejos para iniciarse en el póker para principiantes

La estrategia es imprescindible en cualquier juego, hay muchas técnicas que puedes aprender para mejorar tus resultados o darte una idea de las oportunidades que tienes de ganar. En el póker pasa exactamente lo mismo, para hacer que el juego sea rentable y disfrutarlo al máximo deberás aprender las estrategias que usan los mejores jugadores.

En este artículo te traemos los mejores consejos de póker para principiantes que profesionales han usado para convertir este juego en su trabajo.

1. Aprende las reglas, las posiciones y la clasificación de las manos de póker



Este es el primer paso que debes hacer antes de adentrarte en el mundo del póker. Aunque aprender las reglas generales es fácil, deberías dedicar tiempo a entender la clasificación de las manos de póker. No puedes estar en medio de una partida y tener que estar pensando si estás ganando una escalera con tu color o no, sino solo estás perdiendo un tiempo muy valioso.

Aprender las posiciones tiene un valor incalculable. Si tienes una posición sobre otros jugadores significa que tiras después de ellos y eso te permitirá ver lo que hacen antes de tomar tu decisión. Sabrás si apuestan o pasan, cuánto tiempo tardan en tomar una decisión y qué tamaño están utilizando.

Por ejemplo, ver que tu contrincante pasa rápidamente puede ser un indicio de que tiene una mano débil y puedes decidir hacer un farol o bluff en el póker sabiendo eso. Hay muchos ejemplos como éste, pero una cosa está clara: es mejor ver esa información que dársela a tu oponente.

2. Empezar con apuestas bajas para entender la estrategia de póker

Muchos jugadores no quieren jugar partidas bajas, pero entiende que tu objetivo es aprender la estrategia y no malgastar dinero. Por lo tanto, tienes varias razones para empezar con apuestas bajas.

En primer lugar, te sentirás más cómodo sabiendo que no estás apostando mucho dinero y aunque pierdas algo no te perjudicará. Podrá aprender el juego y no gastará mucho dinero. Y, en segundo lugar, el nivel de habilidad de un jugador aumenta cada vez que sube de apuesta. Empezar en los límites más bajos te permite jugar contra los jugadores más débiles y aprender el juego en lugar de donar dinero a los que son mucho mejores en este momento.

3. Jugar de forma agresiva

Muchos principiantes cometen el gran error de abrir demasiadas manos de Texas Hold‘em. La clave es jugar sólo tus manos más fuertes para mantener tu estatus de póker VPIP y evitar muchas decisiones difíciles post-flop. Esto te permitirá jugar menos, pero más agresivamente cuando decidas llevar tu mano a la acción.

La mayoría de tus contrincantes van a jugar manos al azar la mayor parte del tiempo y sólo con este consejo podrás empezar con ventaja en referencia a ellos. Sabiendo que tienes mejores manos antes del flop, estarás ganando contra su rango de cartas a la larga.

4. Utiliza la posición

Al decidir qué manos jugar en el Texas Holdem, tu posición va a ser uno de los factores más importantes a considerar. Ganas más dinero desde posiciones posteriores, así que intenta siempre ocupar esa posición.

5. Piensa en las cartas de tu contrincante



Cuando sepas qué probabilidad tienes de mejorar tu mano de póker cuando haya un empate, tienes que ver en qué posición se encuentra tu contrincante. Esto te permitirá entender cuántas salidas tienes realmente y podrás tomar la decisión más adecuada.

Muchos factores pueden sugerir qué manos tiene tu contrincante. Su acción post-flop puede sugerir lo que podría tener; apostar o pasar te indicarán su fuerza o debilidad así que tienes que estar atento a este tipo de información. El tiempo que tarda en tomar una decisión puede darnos información adicional también.

6. No hagas demasiados faroles

El mejor consejo que te pueden dar en el póker es que básicamente juegues cuando tengas una mano y retírate cuando no la tengas. Por supuesto, cuando subas las apuestas y empieces a jugar a juegos más grandes esto no será una opción porque muchos jugadores tienden a jugar mucho más agresivos allí y a hacer más faroles, así que tienes que aprender a jugar contra ellos. Pero al principio, seguir esta estrategia es tu mejor opción.

7. Aprende las probabilidades del póker

Necesitas conocer las probabilidades de póker que tienes para acertar la mano ganadora y del bote que estás recibiendo. Basa tus decisiones en ello y no en tus emociones.

¿Qué son las pot odds? Es un concepto que te permite entender si estás recibiendo el precio correcto para continuar con tu mano y te ayuda a tomar la decisión correcta. A continuación, te damos una lista rápida de las manos más comunes de Texas Holdem y cuántas salidas tienes para mejorar una mano específica hasta les siguiente turno:

Gut-shot – 4 outs

Dos overcards – 6 outs

Escalera abierta – 8 outs

Escalera de color – 9 outs

Escalera de color y gut-shot – 12 outs

Escalera de color – 15 outs

8. Tómate tu tiempo

No tomes las decisiones automáticamente, es un error común que incluso los jugadores avanzados cometen muchas veces y matan todas sus posibilidades de ganar dinero. En especial al principio, puede ser abrumador pensar en todo a la vez, como tus posiciones, la clasificación de las manos de póquer, las cartas del oponente y el resto. Recuerda que el póker es un juego de habilidad mental, así que tómate tu tiempo y piensa en lo que ya hemos comentado.