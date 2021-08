Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: amor.

Número de suerte: 848

Sientes tristeza por no poder ayudar a una persona en lo económico. Los planes de un viaje cambian. Te dan apoyos personas extranjeras. Te alquilan algo. Una nueva propiedad. Cuídate de las críticas de los demás. Te contaran algo que te molestas no critiques o hables de lo que no sabes.

Trabajo: debes mover las energías en tu oficina o sitio de trabajo. Reconocen tu trabajo en grupo.

Salud: controla la gula.

Amor: una nueva familia que te pide ayuda. Debes a estar pendiente de tu pareja. Momentos románticos.

Parejas: ansiedad por ver a tu pareja. Tienes el futuro en tus manos no lo dejes pasar. Nacimientos. Cambios de fecha.

Solteros: viajes con obstáculos. Un amigo te invita a salida nocturna. Dudas que aclaras. Cambios en tu casa.

Mujer: evita gastos innecesarios. No tomes decisiones apresuradas. Tú eres lo que quieres o lo que hagas.

Hombre: amigo estable que te ayuda. Conversaciones con padres o hijos. Te ayudan aclarar una documentación.

Consejo: ten fe y se positivo.

Tauro

Palabra clave: popularidad.

Número de suerte: 388

La rueda de la fortuna esta de tu lado. Viajes por disfrute. Concretas un dinero. Viajes por un nuevo trabajo. Estarás pensando en hacer cambios en tu rutina. Asume tus responsabilidades en tu casa. Éxito logras avances. Veras el cambio después de limpiezas espiritual. Ten más tranquilidad.

Trabajo: alguien del pasado que te busca cuidado. Cambia tu actitud ante jefe. No discutas en una reunión.

Salud: alergias.

Amor: sabrás perdonar una infidelidad. Atiende más a tu pareja. Aventuras y pasiones irresistibles.

Parejas: problemas que solucionas del pasado que te da los frutos en este momento. Aceptas un convenio.

Solteros: asistes a una reunión con muchas personas. Arreglos en tu cuarto. Alguien del pasado que llega.

Mujer: documentos que reparas o arreglas. Cuidado con los gastos. Noches de disfrute.

Hombre: una persona que te busca para decirte lo que siente por ti. Nuevas conexiones espirituales.

Consejo: la suerte está en tus manos.

Géminis

Palabra clave: negocios.

Número de suerte: 933

Asume la responsabilidad con niños. Ten cuidado con viajes nocturnos. Bendiciones. Veras que es lo que más te conviene. Nuevas profesiones. ten cuidado con las personas que ofrecen algo que no es. El amor llega a tu vida o conoces a una persona especial. Una nueva relación. Compra de muebles.

Trabajo: ten paciencia adelante no te detengas con los cambios o los planes que quieres. Mantén el protocolo.

Salud: cansancio.

Amor: cambios en algo que haces con tu pareja. Recibes un mensaje de persona de poder que te gusta. Cuídate de embarazo.

Parejas: padre que te busca por malestar de salud. Te preparas por viaje. Compras para el hogar.

Solteros: compra de teléfono. Inicias algo nuevo con mucha fe. Algo de entretenimiento. Sorpresas y alegrías.

Mujer: mudanzas. Asistes a un sitio para mejorar tu imagen. No culpes a otros de tus errores.

Hombre: una nueva conexión. Hecho curioso con un espejo y algo que te cae encima de agua.

Consejo: aprende a recibir y dar.

Cancer

Palabra clave: creatividad.

Número de suerte: 588

Una persona está hablando cosas de ti que no son y está cerca de ti. Debes atender más a los niños de tu casa. Queridos ten cuidado con lo que dices de los demás cállate no hables. Has un ritual de prosperidad. La fe es importante. Pon el empeño en lo que quieres, nuevas preguntas.

Trabajo: intriga en lo laboral que se aclara. Estarás con muchos compromisos y reuniones.

Salud: malestar en la vista.

Amor: alguien del pasado que llega a pedirte para intentarlo pero eso no conviene. Dolores del pasado.

Parejas: Alegrías en una reunión con tu familia creada. Cambios en la rutina. Una persona joven que te ayuda.

Solteros: mejoras tus ingresos. Infidelidad. Sueños y alegrías. Se honesto (a) con quien estas.

Mujer: nuevas oportunidades en el amor. Acepta tus obligaciones. Nuevos caminos en lo laboral.

Hombre: no escuches a los chismosos. Padre que llega a tu casa por una reconciliación. Nuevas publicaciones.

Consejo: no importan los obstáculos lo importante es superarlo.

Leo

Palabra clave: previsión.

Número de suerte: 739

Cambio en tu sitio de trabajo. Compras de copas para evento en tu casa. Mudanzas. Compra de ropa. Amigos con reencuentros. Te dan un regalo de una prenda. Viajes por paseo. Sueños importantes que debes estar pendiente. Debes aceptar lo que ofreces o tus responsabilidades.

Trabajo: todo está en orden positivo en lo que quieres o vas a buscar o hacer. Todo en orden adelante.

Salud: consigues medicamentos.

Amor: las personas no pueden hacer lo que tú quieres quiérete. Una nueva relación amorosa. Información que te cambia.

Parejas: no descuides el amor de tu pareja. Terceros en tu vida. Cambios. Alguien nuevo en la familia.

Solteros: salidas nocturnas por disfrute. Se constante en lo que quieres. Nuevas señales. No escuches chismes.

Mujer: te enteras que hacer en mudanza. Debes cerrar ciclos. Cancelas tus deudas. Celebraciones en familia.

Hombre: compra de zapatos. Cuidado con lo que bebes. Atiende más a tu familia. Amigos que te buscan.

Consejo: tú futuro lo decides tú adelante.

Virgo

Palabra clave: independencia.

Número de suerte: 747

Un carro nuevo en tus manos. Compras tela de colores. Debes cumplir con algo pendiente. Dejas a una persona chismosa. Lo económico cambia en tu vida para mejor. Te encuentras algo. Éxitos. Logros. Una nueva organización. Cambios en la vida espiritual. Una nueva vida y evolución.

Trabajo: Alguien del extranjero que te busca y recibes una llamada importante. Compra y venta.

Salud: acidez.

Amor: estarás escuchando algo de otra persona y no lo permitirás. Dinero que te ganas y lo inviertes. Molestias en la familia.

Parejas: cuidado cuando manejes. Algo con un club. Estarás con tu familia en momentos difíciles.

Solteros: harás un viaje con la persona que te gusta. Nuevos inicios. Disfrutas a dónde vas.

Mujer: deja las rivalidades. Triunfos después de muchos momentos de tormentos. Buenas noticias.

Hombre: alegrías por amigo. Algo con una herencia. Debes hacer cambios en tu rutina. Consigues un dinero.

Consejo: debes terminar con algo pendiente para que inicies otro.

Libra

Palabra clave: pensamientos.

Número de suerte: 005

Invitación a una fiesta y serás especial. Asistes a una iglesia. Molestias con tus vecinos. Alguien llega a tu casa y te ofrece un cambio. Compra de ropa nueva. Estas con la creatividad. Sales de viajes por un matrimonio. La estabilidad. Controla la intranquilidad. Muchas cosas que hacer.

Trabajo: activas tus proyectos. Algo con un negocio que buscas. Se cierra un ciclo. Tomas las riendas de tu negocio.

Salud: dietas.

Amor: sale una gran verdad en tu relación. . Debes soltar no te enganches con nada ni nadie.

Parejas: nuevos caminos. Evolución. Crecimiento con tu familia. Compra y venta de mercancía de líquido.

Solteros: logras un empleo. Crédito que te aprueban. Deja los celos. Viajes en familia. Alegrías y celebraciones.

Mujer: no escuches chismes. Encuentros y pasión que se activa. Te conectas con personas del pasado.

Hombre: alégrate no seas tan negativo. El amor te da sorpresa en este día con sorpresas.

Consejo: continua con tus metas eso lo logras.

Escorpión

Palabra clave: generosidad.

Número de suerte: 002

Necesitas atender a la familia. Sientes que tu casa está abandonada con lo que debes hacer. Te ofrecen un empleo amiga que te ofrece un negocio. Busca el equilibrio en tu vida. La rueda de la fortuna a tu lado. El éxito a tu lado. Tristeza por hijo. Cambios positivos para ti en lo espiritual. El amor se activa. Lo económico se activa es tu momento. Llego la tranquilidad.

Trabajo: Un nuevo consejo escúchalo. Estarás molestó (a) porque las personas no hacen las cosas como tú quieres.

Salud: controla la ansiedad.

Amor: no pierdas el tiempo ya toma tus decisiones. Te das cuanta coma ha pasado el tiempo y no has hecho nada.

Parejas: la suerte de tu lado. Buscas ayuda espiritual. Acuérdate que dios dijo ayúdate para ayudarte.

Solteros: cuidado con ropa que te quitas. Viajes con muchas ayudas económicas.

Mujer: no hagas esperar al amor. Alegrías. Nuevas emociones. Algo con una consulta espiritual. Una nueva vida.

Hombre: compra de libros. Recoges lo que sembraste. Nuevas reflexiones. Te libras de enemigos.

Sagitario

Palabra clave: amor.

Número de suerte: 882

El amor de tu vida te buscas. Debes cumplir con lo que ofreces. Asistes a una misa. Paseo a sitio verde con la familia. Debes cancelar deudas pendientes. Te dan un libro especial. Hijo que regresa de un viaje alegrías y celebraciones. Molestia ´por algo que no pudiste hacer. Firmas un libro.

Trabajo: no te inquietes has las cosa con calma. Alguien que te vigila. Negocios en puerta.

Salud: estable.

Amor: buscas una tranquilidad en tu vida y el amor. Alegrías ya que ves a un hijo que está de viaje.

Parejas: querido (a) cuida lo que tienes. No discutas con hermanos. Nuevas recuperaciones. Busca la paz.

Solteros: deja los conflictos y aléjate de la gente negativa que sabes quién es. No digas tus cosas.

Mujer: hecho especial con una revista. Vendes algo donde conoces a una persona espectacular. Nuevos caminos.

Hombre: cancela tus impuestos. La rueda de la fortuna a tu lado. Se soluciona un problema. Suelta deja que fluya.

Consejo: vive tu presente se feliz deja el pasado.

Capricornio

Palabra clave: amigos.

Número de suerte: 388

Participas en algo y logras llegar. Ritual pendiente que no has hecho. Algo con un mensaje. Pendiente con tus deudas. Te sientes feliz con una persona que está a tu lado. Algo con una asesoría. Llamadas rápidas. Salidas en grupo. Alguien que te piensa. Compras para el hogar. Has ejercicios.

Trabajo: cancelas una cita o reunión importante. Estas pendientes de documentos de una empresa.

Salud: equilibrio.

Amor: te pedirán matrimonio. Se acaban los momentos de vacío y soledad. Se hacen realidad tus sueños.

Parejas: sales de un lugar encerrado. Grandes entrevista por tu hijo. Pídele a la vida o la providencia claridad.

Solteros: nuevos caminos. Alguien te dice cuanto te ama. Hecho curioso en el sitio donde vives.

Mujer: deja el miedo adelante. Celebraciones concretas una fecha hay matrimonio o logras algo triunfos.

Hombre: el placer de tener a una persona a tu lado es importante. Estarás creciendo más en tu vida.

Consejo: busca claridad en tu camino.

Acuario

Palabra clave: energía.

Número de suerte: 033

Haces una gran inversión. Estarás comprando algo con un préstamo. Nuevos negocios se positivo. Compra de ropa para matrimonio. Te alejas de personas negativas. Deja los problemas en tu oficina no lo lleves a tu casa. Una nueva sociedad. El ascenso esta para ti. Compra de copas para evento especial no te olvides de los detalles. Te regalan una prenda de oro.

Trabajo: no te bloquees por otros. Te quieres retirar de donde trabajas para estar más cerca de tu casa.

Salud: dolor de espalda.

Amor: debes canalizar tu vida espiritual. Cambios en tu vida amorosa por estudios que inicias.

Parejas: se disipan las dudas por una boda. Nuevas experiencia en tu vida con la familia. Recibes algo esperado.

Solteros: viajes nuevos inicios. No aceptas a una persona que llega a tu vida. Cuidado con la ansiedad.

Mujer: alegrías. Celebraciones. Debes asumir los cambios. Pon más interés en lo que debes recibir.

Hombre: regalos importantes en tu vida. Nuevos procesos. Deja los apegos. Medita. Cambias un diseño.

Consejo: no te enrolles por problemas de otros.

Piscis

Palabra clave: éxito.

Número de suerte: 933

No puedes estar luchando solo (a) por tu casa. Algo con un vehículo cuidado revisa bien los papeles. Te ofrecen ayuda en negocio. Cambios en tu vida. Deja fluir las cosas. No critiques. Nuevas formula importante para ti. Tendrás una entrevista. La felicidad llega. Asistes a juegos con hermano.

Trabajo: te atienden en un sitio de mucho vidrio o ventanas grande. Reunión con jefes en positivo.

Salud: cuida más tu salud.

Amor: el amor es lo más importante en tu vida. Reconoces tu culpabilidad en lo que haces o has hecho.

Parejas: tu pareja te pide ayuda espiritual algo increíble como lo (a) ayudas con una velas préndela.

Solteros: no te metas en los problemas de otros. Compras repentina. Llamada importante.

Mujer: un amor secreto en tu vida que quiere que todo se sepa. Algo con una computadora de tu casa.

Hombre: la rueda de la fortuna gira para hacer cambios en tu vida. Recibes ayuda de una mujer importante.

Consejo: no te dejes llevar por depresiones.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial