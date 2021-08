Alarma por colapso parcial de techo de edificio evacuado en Miami-Dade

Las autoridades investigan el colapso de otra parte del techo de un edificio residencial de Miami-Dade que ocurrió este martes en horas de la mañana.

Aunque no habían personas habitando el edificio, muchos residentes del complejo residencial manifestaron que tienen miedo por los problemas que se han estado presentando y además expresaron su descontento.

E indicaron que las autoridades se han estado presentando frecuentemente en el área, pero no han hecho nada al respecto.

EL PRIMER COLAPSO DEL TECHO DEL EDIFICIO

El pasado 15 de julio, el condominio de apartamentos, Lakeview Gardens, situado en el área de Hialeah, ya había sufrido un colapso de otra parte del techo, por lo que decenas de familias ya habían sido desalojadas.

Al lugar se presentaron un grupo de ingenieros e investigadores del condado para averiguar la causa del desplome, el edificio tiene 47 años de antigüedad y ya había pasado por la recertificación exigida por la ley de los 40 años.

Una de las residentes afectadas comunicó, «yo no me siento segura de entrar al edificio ahora hasta asegurarme que no haya ningún problema con el edificio».

ALCALDESA DE MIAMI-DADE

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, llegó en julio a la zona del primer colapso; e informó que la Cruz Roja estaba colaborando para alojar a los residentes del complejo residencial en algunos hogares temporales; ya que se les prohibió desde entonces volver a ingresar al inmueble.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOVEN ROBÓ EL CARRO A UNA CONDUCTORA DE UBER, AHORA PAGARÁ POR SUS ACTOS

El mes pasado las autoridades ayudaron a evacuar a los residentes, mientras se realizaban las evaluaciones acerca de la integridad de la estructura, según informó Telemundo 51.

El primer colapso parcial del techo de Likeview gardens; ocurrió a tan solo tres semanas de la lamentable tragedia en Surfside, por el edificio Champlain Towers South derrumbado; que dejó 98 personas fallecidas y decenas de familias sin hogar.