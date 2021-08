Chitty La Roche: La mejor forma de salir de Maduro es con el revocatorio

El abogado constitucionalista e integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) Nelson Chitty La Roche asegura que la opción constitucional y democrática para salir de Nicolás Maduro es a través del referéndum revocatorio.

En entrevista concedida a ND, Chitty La Roche expuso que el CNE, aunque pudiera ser mejor, «es mejor que los anteriores» y podría ser confiable para impulsar el proceso del revocatorio. Cree también que la confianza en el proceso tiene que ver con la participación del electorado.

Pero la última experiencia no es positiva. El 26 de abril de 2016, tres años después de que Maduro hubiera asumido la presidencia, comenzó un proceso revocatorio. En ese entonces, el CNE aprobó la entrega del formulario para la activación del proceso; sin embargo, el CNE anunció luego que, por razones logísticas, el referendo se realizaría a mediados del primer trimestre de 2017 – pero esto nunca ocurrió.

Chitty La Roche también nos recuerda que el tema revocatorio no está incluido, hasta donde se conoce, en la agenda de negociación entre el oficialismo y la oposición en México. Y que un presidente revocado no puede ser candidato nuevamente.

A continuación nuestra entrevista:

La negociación en México incluye como tema elecciones presidenciales libres en 2022. Eso incluye, entre otros, nombramiento de un CNE equilibrado. Si esa negociación llega a feliz término (por decirlo de alguna manera), ¿la idea del revocatorio se cae, cierto?Anuncios

– No tengo información de que esté planteado en esos términos en la negociación de México, o que se haya planteado un anticipo de elecciones para 2022. Eso supone que no debemos apresurarnos, ni anticiparnos, ni jugar antes de tiempo ya que no es prudente o conveniente.

Asumiendo que lo de México no se concreta. ¿Usted cree que el CNE actual es suficientemente confiable?

– El CNE pudiera ser mejor, pero tenemos este que es mejor que los anteriores. Pero la confianza también depende de la naturaleza de la consulta, que seria de acuerdo a la Constitución y la ley, sujetada a la consideración, participación y decisión del electorado.

¿Qué sucede si el sector opositor no vota el 21N? ¿Seguiría usted promocionando el revocatorio?

– Por supuesto que sí. Espero y aspiro que haya una mejoría en la participación electoral, camino a ciudadanizar más los asuntos, y al colectivo llevar a cabo una consulta refrendaria que ponga fin a nuestros males y abra una ventana para el porvenir.

¿Cómo le explicaría al venezolano cansado y en onda abstencionista que el referéndum es la vía?

– Solo debo preguntarle cómo le va cada día, cómo sobrevive escasa, penosa y precariamente; le preguntaría si el cree qué hay alguna manera, modo o mecanismo de ponerle fin a ese calvario, y si cree que no es la mejor forma aquella que le permite a él mismo decidir si continua con eso o si lo cambia.

– Creo que no será muy difícil contar con su apoyo o sostén porque nadie padece más que el mismo pueblo venezolano y nadie estaría más dispuesto a ponerle punto final a esto que el mismo pueblo venezolano, si pudiera hacerlo democrática, pacífica, electoral, constitucional y legalmente hablando.

¿En un eventual revocatorio, si Maduro pierde, ¿puede ser candidato en las siguientes elecciones?¿Cómo está en tema legal alrededor del revocatorio?

– El funcionario electo y revocado no puede ser candidato nuevamente en las elecciones, una vez se haya revocado su mandato. Sobre eso, no hay constitucionalmente, ni legalmente ninguna discusión. Maduro revocado se va, no tiene más nada que hacer porque no podría ser candidato.

Guaidó ha reiterado que no es posible usar una sola estrategia para salir de Maduro. ¿Mover ha planteado una alianza con el interinato para impulsar el revocatorio?

– En realidad, Mover no ha escogido al interinato para aliarse, sino que busca reunir todas las voluntades ciudadanas y eso incluye a la gente que ha acompañado a Guaidó, y a todo el país, incluyendo a los que en algún momento se ilusionaron con Chávez y saben que esto ha ido muy mal, y que Maduro impide lo que el país necesita con urgencia.

-Mover persigue, desea, aspira y trabaja para desarrollar un movimiento ciudadano que ciudadanamente resuelva la crisis que tenemos.

Noticiero Digital