El italiano Gianluca Rampolla del Tindaro, nuevo Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado este miércoles 18 de agosto a Gianluca Rampolla del Tindaro, originario de Italia, como Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela, con la aprobación del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo al reporte, Rampolla también ejercerá como Coordinador de Asuntos Humanitarios y tomará posesión de su cargo el próximo 23 de agosto.

PERFIL

El Sr. Rampolla del Tindaro ha dedicado más de 20 años de su carrera profesional a la coordinación para el desarrollo, la asistencia humanitaria y la consolidación de la paz, tanto en las Naciones Unidas como externamente. Dentro de la Organización, trabajó más recientemente como Coordinador Residente en Papua Nueva Guinea, tras haberse desempeñado como Oficial Jefe de Asuntos Políticos en la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central, en Libreville, Gabón. También trabajó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como Jefe de la Oficina del Subsecretario General de Apoyo a la Consolidación de la Paz, y como Asistente Especial del Subsecretario General de Asuntos Políticos. Anteriormente, fue Jefe de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Tanzania, y asesor técnico principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, el Sr. Rampolla del Tindaro trabajó en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE, en inglés), cumpliendo asignaciones en los Balcanes Occidentales y Asia Central.

Posee una maestría en asuntos internacionales por la London School of Economics, del Reino Unido.

Está casado y tiene un hijo.

