la crisis que vive Afganistán desde la mirada de Álex Tienda

A propósito de la crisis que se vive en Afganistán, el youtuber mexicano Álex Tienda compartió su experiencia sobre lo que se vive en ese país luego de su visita hace unos meses para realizar un documental.

«La primera impresión fue el shock. Tuve un viaje de 40 horas desde mi casa hasta el momento que llegué al aeropuerto de Kabul. Una vez que salgo del avión ya empecé a ver el contraste, de entrada era el único extranjero que veía en el aeropuerto, prácticamente no hay turistas en Afganistán», indicó.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski en Éxitos, detalló que para salir del terminal aéreo tuvo que pasar por cinco filtros de seguridad y barricadas enormes.

ÁLEX TIENDA CUENTA SU EXPERIENCIA POR LAS CALLES DE AFGANISTÁN

Una vez inició su recorrido por el país, Tienda acotó que fue un impacto ver a muchas personas civiles, militares e incluso talibanes «con armas de alto calibre muy casualmente por las calles».

«Viajar por tierra es muy peligroso y ahorita es imposible. Cuando yo fui hace dos meses había una seguridad relativa mientras estuvieras en las ciudades. Nos tocó pasar por unos pueblos donde estábamos rodeados de talibanes y si había nervio y miedo de ser descubierto como extranjero porque te expones a lo que sea», expuso.

En cuanto a la presencia militar de Estados Unidos; Álex Tienda señaló que ya casi no había: «De hecho eso me impresionó bastante porque yo tenía la idea de que todavía había mucha presencia de militares estadounidenses; pero en tres semanas recorriendo el país prácticamente no los vi».

LA VISITA A AFGANISTÁN

Álex Tienda destacó que Afganistán tiene una historia muy amplia; y actualmente uno de los grandes problemas «es una guerra de etnias internas, además de lo que se vive en relación al Islam y las distintas interpretaciones que tienen».

Asimismo, resaltó que la intención de su documental también era resaltar lo bueno, y «que se podían visitar ciertos lugares de alguna manera segura; aunque eso cambió en cuestión de semanas».

«Sí veíamos venir que algo fuerte iba a pasar. Durante mi visita de tres semanas sabía que tenía que tratar de tomar lo mayor posible porque a pesar de que la gente quería mantener esperanzas, en muchos se veía la resignación de que iba a pasar lo mismo de hace 20 años cuando los talibanes tomaron por primera vez el poder en Afganistán», puntualizó.

El youtuber mexicano manifestó que con esta crisis le preocupa que se vayan a destruir muchas cosas que tiene que ver con la herencia de la humanidad.

«La situación que vive el afgano es mil veces peor de lo que te puedes imaginar», indicó Tienda.

Por último, expresó que Madhi fue su guía en Afganistán y teme por su seguridad, ya que un primo trabajaba para el gobierno.