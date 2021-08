Más de 300 militantes se retiran del Psuv Zulia por «irregularidades en las primarias»

Este miércoles 18 de agosto, un grupo de más de 300 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Santa Rita, anunciaron su retiro de las filas del Psuv tras realizar diversas denuncias sobre las irregularidades que presenciaron en las postulaciones y elecciones primarias del partido político.

Nelio Aguirre dijo que había alcanzado las postulaciones para ser precandidato a las primarias del Psuv en el municipio San Francisco, pero señaló que “la junta electoral cambió las actas y hemos sido víctimas de múltiples atropellos. Nosotros hicimos todas las denuncias y ellos nos amedrentaron con chantajes, amenazando quitarnos los beneficios que da el gobierno, estamos cansados”.

Por lo tanto, anunció “Irreverentemente hoy, un grupo de más de 300 líderes salimos del Partido Socialista Unido de Venezuela en los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Santa Rita, con el acompañamiento de Jesús Villalobos; para formar un equipo de despliegue de voluntarios que vamos a estar en nuevos escenarios y vamos a hacer nuevos planteamientos. El objetivo es pronunciarnos para no seguir cayendo en el mismo sistema”.

De la misma manera, Jesús Villalobos, coordinador del Psuv en Maracaibo, dijo que realizarán diversas reuniones y mediante un consenso, tomarán la decisión de a quién apoyarán finalmente, o quién será su abanderado. “En los próximos días enviaremos un mensaje de altura para rescatar la ciudad de Maracaibo” manifestó.

No queremos acompañar más al Psuv, nos sentimos desasistidos, engañados. Estamos acompañando a lo que nos dicen nuestros militantes. En el Psuv prevalece el amiguismo, hay preferencia. No se respetó la voluntad expresada en las urnas, tanto en las primarias como en las internas, y eso significa que la mayoría de las personas que hoy ocupan cargos electos por la base de ellos, hoy no gozan con el respaldo de la militancia del Psuv”.

Agencia