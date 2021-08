México | AMLO pide a clase media no dejarse de manipular

Ante la polémica por el regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a un sector de la clase media de que no se dejen “manipular”.

Adelantó que este jueves se presentará en la “mañanera” los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para “probar” el daño que está causando que los menores no asistan a la escuela.

“Van a estar aquí los que hicieron un estudio de Unicef y de la SEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela, fundado con pruebas, con documento”, dijo.

“Claro que hay mucha gente, que yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir que se dejan manipular, que no se molesten conmigo que despierten, que es de sabios cambiar de opinión… Es no, no, no, no, es dogmático, no hay argumento, todo es pasional, aunque sea irracional, es sí, pero no”, argumentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, criticó que en la ciudad de México es donde hay más bombardeo de información sobre el regreso a clases.