Novio de Lyn May reveló cómo fue que la vedette de 68 años quedó embarazada

Desde que la vedette y actriz mexicana, Liliana Mendiola Mayanes conocida como Lyn May diera a conocer que se encontraba embarazada de su novio, el cantante, modelo y diseñador Markos D1, quién es menor que ella por más de 20 años, mucho se comenzó a especular que aquel supuesto embarazo era una broma de parte de Lyn May, quien a palabras de ellas lo comenzó a usar para que la gente tuviera algo en qué entretenerse durante la pandemia, haciéndoles pasar “un rato de diversión”:

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó Lyn. “Yo soy la que manejo todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada’”, contó sonriendo.

A pesar de eso, la vedette de 68 años ha sacado un sinfin de información, en donde incluso hace unos días atrás confirmó el sexo de su supuesto bebé, afirmando que se trataba de un niño, así lo dio a conocer cuando subió un ultrasonido en redes sociales, en donde se podía leer en palabras en ingles: “Es niño”.

Tras esto, fue ahora su novio, Markos D1, confesó que este bebé fue producto de una noche de copas que tuvo con la también bailarina, así lo dio a conocer el programa de noticias de espectáculos, Suelta la sopa, el cual causó un sin fin de comentarios al respecto entre sus seguidores.

En el breve clip se logra ver como la conductora invitada Daniela Di Giacomo comentaba lo siguiente, afirmando que un embarazo de una mujer sí ha sucedido pero con otro tipo de procedimientos: “Como dijo Juan Ma, esto sí ha sucedido pero casi siempre es por el método in vitro y aquí dijeron que fue una noche loca, una noche de copas, como que la cosa no queda”.

