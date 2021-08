Olvida a las ‘MILF’s’, ahora la nueva moda son las ‘WHIP’s’

¿Sabes el significado real de MILF? Desde unos años a esta parte este acrónimo se utiliza para referirse a las madres maduras atractivas que atraen para tener relaciones sexuales o, dicho de otra forma, Mother I’d Like to Fuck. MILF se dio a conocer y se popularizó por su uso en la película American Pie del año 1999. Pues bien, este término/concepto/palabro, que puede ser ofensivo y peyorativo, se ha visto destronado por otro nuevo anglicismo conocido como WHIP.

En una sociedad en la que solo -o mayoritariamente- se valoran factores como la juventud y, sobre todo, la precocidad, parece que la edad madura es sinónimo de aislamiento social, sexual e intelectual (al menos en las mujeres). Debido a todo esto, WHIP ha entrado con mucha fuerza en el vocabulario de los amantes de los anglicismos 3.0.

Pero, ¿qué significa exactamente una WHIP? Women who are hot, intelligent, and in their prime, es decir, mujeres que son atractivas, inteligentes y que están en su mejor momento. Quizá todos y todas deberíamos aprender a valorar el ser adultos y/o maduros porque, en realidad, pasamos más años de nuestra vida envejeciendo que siendo jóvenes, por eso, neologismos como WHIP son muy necesarios.

¿Cómo nació o de dónde viene WHIP? Su origen es muy reciente, este verano la escritora Bibi Lynch lo empleó en el programa de televisión británico This Morning para referirse a mujeres en su situación. Mujeres maduras, hechas a sí mismas que no necesitaban a nada ni a nadie. Además, ahora más que nunca cobra vigencia por la primera dama francesa, Brigitte Trogneux, más conocida como Briggite Macron, ya que es duramente criticada por tener más de veinte años que su pareja.

¿Por qué es importante? Porque desde hace años, por no decir desde siempre -es demasiado absolutista-, que una mujer con más edad salga con un chico más joven era visto como algo negativo y extraño. Un hombre sí que puede salir con una mujer más joven, ser un sugar daddy, y, como siempre, esto le convierte en un campeón. En cambio, una mujer que sale con un hombre mucho más joven que ella es una cougar o asaltacunas. Si observas de forma detenida, el concepto hacia ellos es mucho más suave que el que se ha utilizado hasta ahora para referirse a ellas. Aunque también existe el término DILF, Dad I’d Like to Fuck, en el lenguaje siguen existiendo muchos matices que categorizan a la mujer de forma negativa.

Melanie Griffith y Antonio Banderas, Kylie Minogue y Andrés Velencoso, Demi Moore y Ashton Kutcher, aunque relaciones fallidas, han sido grandes ejemplos de parejas que, a pesar de la edad (y de los medios) siguieron adelante durante bastantes años. Uno de los casos más recientes y mediáticos es el de Kourtney Kardashian y Younes Bendjima, que se llevan catorce años. También hay parejas mediáticas pero más discretas, como Eva Mendes y Ryan Gosling que no muestran ningún problema por la diferencia de edad de siete años. Está claro que hay miles de ejemplos.

Independientemente de las mujeres con parejas más jóvenes, aquí lo importante es que se empiece a valorar a una mujer por su fuerza, su carácter, su individualidad y su independencia. A medida que una mujer cumple años, en general, se vuelve más fuerte y segura de sí misma por lo que encontrar pareja le es más difícil porque intimida e impone. Por el contrario, a los hombres les es más fácil cautivar a alguien por su carisma y su experiencia en la vida. Así que por eso son importantes neologismos como WHIP, para ensalzar la madurez de la mujer, su relación con los hombres y, sobre todo, su relación con mujeres más jóvenes. Ya va siendo hora de que empecemos a valorar el llegar cuerdas a cierta edad y que se dé el justo valor y la justa medida a la juventud.

