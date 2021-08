Patrick Beverley es cambiado al equipo de Álex Rodríguez

El ex jugador de los Angeles Clippers, Patrick Beverley fue cambiado al equipo de Álex Rodríguez, Minnesota Timberwolves en la NBA.

Patrick Beverley fue parte del canje de Eric Bledsoe que envió a Bledsoe a los Clippers el lunes ya Beverley más Rajon Rondo a los Memphis Grizzlies. Ahora, Beverley está en movimiento menos de 24 horas después, esta vez siendo canjeado a los Minnesota Timberwolves.

Aquí el dato:

Los Memphis Grizzlies están cambiando a Patrick Beverley a los Minnesota Timberwolves por Jarrett Culver y Juancho Hernangomez, dijeron fuentes a ESPN.

The Memphis Grizzlies are trading Patrick Beverley to the Minnesota Timberwolves for Jarrett Culver and Juancho Hernangomez, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021