Perú | Roban artefactos tecnológicos valorizados en 5.000 soles

Víctima del asalto denuncia reincidencia delictiva

El robo ocurrió, en una vivienda ubicada a la altura de la cuadra 60 de la avenida Santa Elvira, en Los Olivos, dos sujetos lograron sustraer una computadora, una impresora y un televisor valorizados en 5.000 soles mientras la familia dormía.

Según refiere María Sánchez, dueña de la casa, los implicados habían intentado ingresar a la vivienda de al lado, pero cuando sus vecinos se dieron cuenta, retrocedieron en su finalidad y se dirigieron a su hogar.

“Ellos llegan en un auto y primero van a la casa de mi vecina, que también tiene su negocio de lavandería. Según me explicó, los delincuentes escucharon los ladridos de sus perros, es ahí donde ella baja y logra ver a uno de ellos. Ya lo que hacen después es entrar a mi casa palanqueando la reja”, explicó.

Sánchez agregó que, a pesar de haber denunciado el robo a las autoridades, hasta la fecha no se han acercado.

“Cuando pasa esto nosotros estábamos dormidos. Además, marcaron al costado con un signo, parece que señalando que aquí podían venir. He puesto la denuncia no para que me devuelvan mis cosas, sino para que hagan algo con la seguridad, paran robando, los vecinos no podemos estar tranquilos por acá”, expresó.

La denunciante confesó que en lo que va del presente mes, a tan solo metros de su vivienda, han robado a dos establecimientos y que la reincidencia delictiva no tiene cuando parar.