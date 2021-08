“Sospechábamos que el esposo le había hecho algo”

De acuerdo con el reporte policial, testigos vieron a un hombre de contextura gruesa, piel morena y de baja estatura, cuando sujetó a una mujer por los pies y la lanzó al río. La víctima presenta signos de violencia física en el cuello y tórax. Además, llevaba el pantalón desabrochado.

Se trataba de Luzdani Paola Bravo, de 35 años de edad. Su hermana, Daniluz Bravo, conversó con Crónica.Uno sobre este caso considerado por las autoridades como un femicidio.

Luzdani y su pareja, Jesús Gabriel Arbeláez Guerra, de 38 años de edad, tuvieron una discusión el lunes 9 de agosto.

Esa mismo día, Luzdani se fue a casa de su hermana Daniluz, donde pasó la noche hasta el día siguiente a las 11:00 a. m., cuando el presunto femicida fue a buscarla y se la llevó.

Ella no regresó ese martes. El miércoles llamé a su pareja y me dijo que se había venido para mi casa. El jueves vuelvo a llamar y me dijo que si no llegó a la casa entonces es que se había ido para otro lado”, relató la hermana de la víctima.

La versión de Arbeláez no tenía ningún sentido para Daniluz, ya que todas las pertenencias de su hermana, incluidos sus documentación y su ropa, seguían en su casa.

“Yo no hablaba mucho con él porque maltrataba a mi hermana”, comentó.

El viernes decidió ir hasta la vivienda en la que habitaban Luzdani, su pareja y sus dos hijos, en el sector 25 de Marzo, en San Félix. Daniluz sospechaba que podía tener a su hermana encerrada.

Él sabía que yo iba para allá y me esperó en una esquina. Le dije que yo quería ir hasta el rancho a verificar que mi hermana no estuviera allí. La busqué por todos lados y no estaba. Él lloraba y se me hizo raro, porque si según se había ido con otro hombre, tenía que estar molesto, no llorando”, relató.