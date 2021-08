así fue su lejana relación con los maestros monaguenses

1259143

Maturín.- Lejano, irrespetuoso y nada cordial. Así define la Federación Venezolana de Maestros el trato que los educadores monaguenses recibieron de parte de la nueva ministra de Educación, Yelitze Santaella, durante los ocho años que estuvo al frente de la Gobernación de Monagas.

“La relación con la exgobernadora (Yelitze Santaella) no fue muy cordial, siempre hubo necesidad de recurrir a protestas y a manifestaciones para exigir reuniones. Siempre hubo algo que dejó de pagar o que no quería aceptar. En ocho años no tuvo el tiempo para discutir un contrato colectivo con nosotros”, dijo a El Pitazo este 19 de agosto el presidente del capítulo Monagas de la Federación de Maestros, Jesús Sánchez.

Sánchez hace referencia a la contratación colectiva regional que desde 2016 está vencida. Esa y la discusión de la reactivación de la cláusula 5 del contrato colectivo, son dos promesas incumplidas por Santaella al magisterio en Monagas. La cláusula 5 hace referencia a que todos los aumentos salariales que decretara el Ministerio de Educación o el presidente de la República serían pagados a los docentes regionales.

“En ningún momento quiso mejorar la educación en el estado. Tuvimos un retroceso, por ejemplo, el Plan Salud se desmejoró, los maestros no tienen beneficios en las farmacias como ocurría antes. Los maestros regionales no tienen beneficios”, agregó.

La secretaria general de la Federación de Maestros, Odalys Level, tiene otros argumentos: los maestros regionales tienen retrasos en los pagos, no han recibido el bono Simón Rodríguez de julio y agosto, además, han sido descalificados por la nueva ministra en más de una oportunidad.

“Ella (Yelitze Santaella) una vez nos mandó a vender galletas, a hacer vestidos, a trabajar en casas de familias o a vender ropa para que el sueldo nos alcanzara. Ella es muy mal vista aquí en Monagas, creo que los maestros que la apoyan son los que están enchufados”, declaró a El Pitazo este jueves 19.

Tanto Sánchez como Level no recuerdan alguna obra de envergadura en materia de educación que haya sido hecha durante la gestión de Santaella en Monagas. Sánchez estimó que se hayan construido algunas aulas, pero no escuelas. Desde la Federación Maestros criticaron que las condiciones de las infraestructuras académicas estén en malas condiciones.

A cada una de las 958 escuelas de Monagas les falta agua, baños y no sólo tienen fallas eléctricas sino también de estructura. Los estudiantes universitarios también han criticado a Santaella porque cumplió a medias los planes de seguridad que prometió para resguardar a la Universidad de Oriente (UDO) o al Pedagógico de Maturín.

Oriente