Cumpleaños de José Manuel Olivares levantó ánimo opositor en Vargas

1259191

La Guaira.- No hubo anuncio oficial de candidatura a la gobernación de Vargas. No hubo una sola consigna política, más allá de algunas franelas y gorras de militantes. Lo que sí hubo fue un calor sofocante, que laceraba al ritmo de la samba de los Tiburones de La Guaira y una frase recurrente: «aquí estamos y vamos pa’ esa», que se usó como identificativo para la caminata convocada por el médico y líder político José Manuel Olivares para celebrar, este 19 de agosto, su cumpleaños número 36.

La celebración del nuevo año de vida fue la excusa perfecta para motorizar a la oposición litoralense, que ha tenido, prácticamente, nula participación en las últimas contiendas electorales.

«Tenía tres años que no salía a nada de esto, pero como llegó el doctor, le traje una torta y me vine para la caminata. Él no ha dicho que se va a lanzar, pero es que para la gobernación no hay más candidato opositor», le contaba Carmen Rivas, vecina de Catia La Mar, a tres amigas que le escuchaban frente a la sede de la Fundación Manos para Vargas en la calle Real de Maiquetía, desde donde partió la caminata. Rivas, como otros varguenses opositores, vieron en el cumpleaños de Olivares un motivo para salir a la calle y manifestar su apoyo.

Además de la dirigencia regional e independientes, Olivares contó con la presencia de los líderes nacionales Henrique Capriles y Stalin González. Otro sector altamente representado fue el de los adultos mayores, muchos de ellos jubilados, que llegaron con pancartas hechas a mano manifestando su apoyo.

«Aquí estamos para construir unidad. Aquí estamos, junto a los hombres y mujeres que construyeron el país y hoy como recompensa por su jubilación, cobran tres dólares mensuales, pero quieren aportar su conocimiento para recuperar a Vargas. Aquí estamos con los jóvenes que no quieren dejar sola a su familia. Aquí estamos con los que tienen un emprendimiento, un negocio, tres trabajos, todo un esfuerzo para seguir comprometidos con el cambio y un futuro», acotó el dirigente político.

Jubilados y personas de la tercera edad se acercaron a la caminata a darle apoyo al galeno que no ha oficializado su candidatura | Foto: N. Noriega

En su discurso hizo hincapié en el heroísmo del varguense de enfrentar el día a día. «Aquí estamos quienes resolvemos todos los días. Resolver a diario el agua, el gas, la gasolina, la plata, el internet. Los que todos los días resuelven las carencias y a pesar de eso tienen una sonrisa y siguen con esperanza, sin doblegarse. Ustedes son los héroes de este país, son los héroes de Vargas y están aquí».

El mismo Olivares se mostró sorprendido por la respuesta a su convocatoria. «Tremendo regalo nos da La Guaira», alcanzo a decir.

Sobre la oficialización de su candidatura fue parco, pero afirmó que está en conversaciones con «todos los sectores de la oposición en Vargas. Ninguno puede decir que no le he llamado e invitado a conversar».

Nadeska NoriegaGran Caracas