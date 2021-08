España | cuándo verla y cuál es su significado

La luna azul va a ser protagonista de nuestros cielos en breve. ¿Pero qué es exactamente esta luna y cómo la podemos ver? Este no es más que el nombre que recibe la luna llena que tendremos este mes de agosto, aunque el porqué de llamarse así tiene una explicación que ahora os ofrecemos, además de todos los datos sobre cuándo se va a producir para que no os la perdáis.

Luna azul de agosto: cuándo verla y cuál es su significado

La luna llena volverá a brillar en agosto de 2021 , mes en el que se prestó toda la atención a las Perseidas, las estrellas fugaces de San Lorenzo. Para ver esta nueva luna llena, que será la penúltima del verano, habrá que esperar al domingo 22 de agosto de 2021, cuando el satélite será plenamente visible y brillante.

Como en otras ocasiones, la luna llena se asocia con varios nombres con un significado particular. De este modo, la luna llena de agosto es conocida también por el nombre de luna azul o luna de esturión, dos nombres que, como suele suceder, están ligados a la tradición. Veamos el origen de estas definiciones, antes de entender cuándo y cómo observar el evento astronómico.

Los curiosos nombres de la luna llena de agosto

Hay 2 nombres atribuidos a la Luna Llena de agosto de 2021, que, aunque no alcanza el tamaño y brillo de las Superlunas de los últimos meses, sigue siendo un evento raro y que no debemos perdernos. El apodo Luna azul de hecho, no deriva del color del satélite, que será blanco plateado como siempre, sino del hecho de que esta será la tercera luna llena de una temporada que contiene 4, dado que después de la luna llena en junio y julio, la de agosto será la penúltima del verano, antes de la del 20 al 21 de septiembre que se puede observar un día antes del equinoccio de otoño. Esta coincidencia ocurre bastante raramente, razón por la cual en 1946 la revista Sky and Telescope utilizó por primera vez la expresión «once in a Blue Moon», para referirse a algo que ocurre con poca frecuencia. Para que os hagáis una mejor idea, después del evento del que estamos hablando, la próxima Luna Azul será el 19 de agosto de 2024 .

Sin embargo, mirando el Farmer’s Almanac, una publicación que existe desde 1818 y está llena de información y anécdotas en astronomía, encontrarás que la luna llena de agosto también se llama «Sturgeon Moon» o «Luna esturión» El significado de este nombre es bastante simple y se deriva de las tribus pesqueras , que en la zona de los Grandes Lagos de América del Norte esperaban el mes de agosto para poder pescar fácilmente este pez.

Luna llena en agosto de 2021: cuando verla

La próxima Luna Llena o Luna Azul ocurrirá este 22 de agosto de 2021 y será la tercera de la temporada de verano, después de las del 24 de junio y 24 de julio. Para ser precisos, el satélite terrestre entrará en fase de luna llena a las 14.02 del 22 de agosto , cuando aún habrá pleno día y por lo tanto será imposible ver el evento; Para ver al máximo la luna llena azul tendrás que esperar la noche , cuando si el tiempo lo permite podrás disfrutar del espectáculo en todo su esplendor, con el disco lunar aparecerá bastante cerca de Júpiter, que desde hoy 19 de agosto aparecerá brillante en el cielo al estar en oposición.