Henderson Álvarez se alista para volver con todo al béisbol

El lanzador venezolano de los Navegantes del Magallanes, Henderson Álvarez, sigue recuperándose en gran manera de su lesión y apunta a su pronto regreso a al béisbol profesional: ¿Será en la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)?.

Es bueno recordar que Henderson Álvarez sufrió el año pasado una fractura en su fémur y se perdió el resto de la zafra de LVBP con los Navegantes del Magallanes, por lo que este lanzador luego de su operación se enfocó en recuperarse para volver más fuerte a la actividad profesional.

Álvarez, de los lanzadores venezolanos que brillaron en las Grandes Ligas y de los que siempre han rendido en la LVBP no detiene sus trabajos de recuperación, por lo que a través de sus redes sociales muestra sus rutinas y deja mensajes de motivación personal que seguramente le servirán en su regreso a la lomita.

En la zafra pasada de la LVBP, este lanzador solo pude ver acción en cinco juegos con el Magallanes antes de su lesión en el fémur, pero con una recuperación a tono y unos trabajos intensos, solo tiene como meta una sola cosa: Volver a lanzar a nivel profesional.

Los números de por vida de Henderson Álvarez en la LVBP son de siete victorias, 13 derrotas, 5.03 de efectividad y 68 ponches, recordando que inició su carrera en esta liga invernal con los Tiburones de La Guaira y actualmente pertenece a la “Nave Turca”.

Acá vídeos:

working as usual after several injuries, people think that baseball is over for me. but I inform you that this is just beginning I already have health and strength @Magallanes_bbc @AA_Baseball @MKEMilkmen @Feinsand @BaseballQuotes1 @elfildeo @PitchingNinja 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/noeaoq7l5Z

— henderson alvarez (@hendersonalva12) August 19, 2021