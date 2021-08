Kevin Durant revela la razón por la que otros odian a Kyrie Irving

En este artículo estaremos viendo la razón por la que muchos fanáticos de la NBA, odian a Kyrie Irving según Kevin Durant.

Kevin Durant y Draymond Green se sentaron para contar todo tipo de cosas en el programa “Chips” de Bleacher Report el miércoles. La ahora superestrella de los Brooklyn Nets reveló mucho durante su conversación, incluido por qué cree que los demás odian tanto a Kyrie Irving.

Aquí el dato:

“Creo que a la gente no le gusta Kyrie porque quería irse de Cleveland y quería irse de Boston … No creo que sea más profundo que eso”.

– Kevin Durant sobre el odio de Kyrie Irving.

“I just think people don’t like Kyrie because he wanted to leave Cleveland and he wanted to leave Boston…I don’t think it’s any deeper than that.”

– Kevin Durant on the Kyrie Irving hate

