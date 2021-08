La foto de Norkys Batista con la que expresó su opinión sobre Afganistán

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la polémica Norkys publicó parte de estas imágenes en donde se le ve portando un Niqab, una prenda de vestir que cubre completamente el cuerpo de una mujer y deja únicamente al descubierto sus ojos.

En el pie de foto de la publicación, la criolla explicó: «Estas fotos las hicimos para #OrgasmosLaObra cuando íbamos a #Abudhabi los #EmiratosÁrabes. La verdad las fotos eran otras muy yó, es decir biiien atrevidas y con poca ropa (normal, ya me conocen) Cuando las enviamos para las promociones la productora nos dijo q las fotos no podían ser tan atrevidas«.

Acto seguido indicó que lo cierto del cuento es que ese día no paró de decir que era una estupidez pero revisando un poco de la cultura entendió que era por un tema religioso y que las mujeres árabes no han conocido lo que es la libertad.

«Sin embargo revisando un poco sus culturas entendí que era un tema religioso y que jamás han conocido la LIBERTAD Y es que viendo lo q está pasando en #Afganistan y específicamente con las Mujeres, no solo por esos lados, si no en el #MUNDO entero me queda claro Que cada día nos tienen más miedo a las mujeres…! Ser Mujer, Es nuestro Poder…”, explicó Batista.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial