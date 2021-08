En este artículo estaremos viendo la reacción de Giannis Antetokounmpo al su hermano ganar el título en la Summer League de la NBA.

La familia Antetokounmpo está teniendo su momento. Primero fue Giannis Antetokounmpo siendo nombrado MVP de la NBA, no una sino dos veces. Luego fue Kostas Antetokounmpo ganando un anillo de campeonato durante su paso por Los Angeles Lakers.

Giannis siguió con un anillo propio la temporada pasada con los Milwaukee Bucks, junto con su hermano mayor Thanasis. Ahora, su hermano menor Alex, el cuarto hermano de Antetokounmpo, tiene su propio hardware.

Sí, es de la variedad Summer League. ¡Pero eso todavía cuenta para algo!

That 🏆 feeling for the @SacramentoKings pic.twitter.com/mx43iPtrII

— NBA TV (@NBATV) August 18, 2021