Médicos del Sebin alertaron que Freddy Guevara está en delicado estado de salud

Los médicos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) alertaron sobre el delicado estado de salud del dirigente Freddy Guevara, explicaron este jueves su médico, familiares y abogados.

Su mamá, Zolaida Cortez, agradeció al equipo médico de la cárcel del Helicoide. “Tengo que reconocer que, si no hubiese sido por ellos, si no hubiesen dado el alerta, no sé qué rueda de prensa estaríamos dando hoy, ni de qué tema estaríamos tristemente hablando”, explicó. “Ellos le hicieron los exámenes y le detectaron la arritmia que había vuelto”.

El doctor Julio Castro, médico de cabecera, subrayó que, efectivamente, “la primera evidencia, estando Freddy detenido, de que tenía una situación que requería aproximación de salud con urgencia, fueron médicos igual que yo que trabajan dentro del Sebin”.

Castro destacó que los médicos tienen una obligación ética internacional: “Estamos en la obligación ética de atender a pacientes independientemente de nuestro credo político, de fe, de nacionalidad, etc.”.

“Al igual que los médicos que lo hicieron en el Sebin, mi responsabilidad como médico, y he visto personas de un bando político y de otro bando político, es abogar por sus derechos humanos”, sentenció. “Es algo que debemos mantener y que ha preservado la humanidad históricamente”.

El doctor detalló que, después de su excarcelación, Guevara fue evaluado por sus cardiólogos, “y sus cardiólogos corroboraron el diagnóstico. Freddy tiene una arritmia ventricular compleja, que en este momento está bajo tratamiento médico, pero cuya evolución no ha llegado a su final”.

El dirigente opositor, puntualizó, “está en tratamiento médico con medicamentos antiarrítmicos; requiere de una segunda evaluación de estudios: holter, ecocardiograma y electrocardiograma, y si la arritmia no se logra controlar probablemente habría que probar con otros antiarrítmicos o ir a una segunda ablación (procedimiento quirúrgico)”.