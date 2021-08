Primer trailer de ‘He-Man and the Masters of the Universe’

Apenas han pasado unas semanas después de que la serie animada de Kevin Smith, ‘Masters of the Universe: Revelation’ estrenará sus primeros episodios, y Netflix ha publicado el primer trailer de ‘He-Man and the Masters of the Universe’ junto con su fecha de estreno.

Titulada de igual forma que la serie de los 80, esta versión de los personajes está orientada más a un público joven, como bien había dicho el mismo Kevin Smith, Netflix planea hacer diversas adaptaciones de los clásicos personajes.

Una descripción de la serie publicada anteriormente dice que la serie se desarrollará “en el planeta de Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man. La clásica batalla entre He-Man y el malvado Skeletor alcanza un nuevo nivel mientras héroe y villano forjan poderosos equipos“.

“‘Masters of the Universe’ es una de las franquicias globales más icónicas de todos los tiempos, con 30 años de historia y una base de fans apasionada“, dijo previamente Fred Soulie, Vicepresidente Senior de Distribución de Contenidos y Desarrollo de Negocios de Mattel.

En una “Reunión del Día del Analista Virtual”, previamente publicitada, Mattel calificó la nueva serie como “un divertido reinicio para los niños, que atrae a toda una nueva generación de entusiastas“, y añadió: “Masters of the Universe ha sido una de las principales prioridades desde que empezamos a potenciar nuestro catálogo, y lo hemos hecho bien“.

Las empresas responsables de otros programas de animación de Netflix, House of Cool, conocido por su trabajo en ‘Kid Cosmic’, ‘Kipo and the Age of Wonderbeasts’ y CGCG, de ‘Trollhunters’, prestan servicios de animación para ‘He-Man and the Masters of the Universe’.

El ganador del Emmy, Jeff Matsuda y Susan Corbin también están a bordo como productores mientras que Bryan Q Miller es el editor de la historia.

Tal como puede verse en el primer trailer de ‘He-Man and the Masters of the Universe’ la fecha de estreno será el 16 de septiembre sólo por Netflix.

Wipy