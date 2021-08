Publican primeras imágenes de ‘Welcome to the Blumhouse’

Amazon Prime Video y Blumhouse Productions han unido fuerzas para crear una nueva antología de películas de terror que serán protagonizadas por varias estrellas del cine y la televisión como Tenoch Huerta o Adriana Barraza, así que a manera de promoción fueron publicada las primeras imágenes de ‘Welcome to the Blumhouse’ .

El concepto comenzó en el 2020, donde se presentaron largometrajes de terror al público como ‘Black Box’, ‘The Lie’ , ‘Nocturne’ y ‘Evil Eye’ , dirigidas por nuevos cineastas y según un comunicado oficial esta saga es descrita como “una serie de thrillers únicos e inquietantes desarrollados y producidos con miras a una narración original y diversa”.

Ahora, la antología regresará en el 2021 y esta semana fueron publicadas las primeras imágenes de ‘Welcome to the Blumhouse’ conformada en esta ocasión por las producciones ‘Bingo Hell’, ‘Black as Night’, ‘Madres’ y ‘The Mano’, las primeras dos producciones se estrenarán en Amazon Prime Video el 1° de octubre y el resto estará disponible a partir del 8 de octubre.

A continuación se presentan las descripciones de las nuevas películas:

Black as Night

Una adolescente ingeniosa deja atrás la infancia cuando lucha contra un grupo de vampiros mortales en Black as Night, un híbrido de acción y terror con una fuerte conciencia social y un mordaz sentido del humor. Con la actuación de Asjha Cooper.

Bingo Hell

Cuando una figura siniestra amenaza a los residentes de una comunidad de bajos ingresos, un anciano luchador intenta detenerlo en ‘Bingo Hell’, una película de terror perversamente original con un toque diabólicamente divertido. Protagonizado por Richard Brake y Adriana Barraza.

Madres

Beto (Tenoch Huerta) y Diana (Ariana Guerra), una joven pareja mexicano-estadounidense que espera su primer hijo, se mudan a un pequeño pueblo en California en la década de 1970, donde a Beto le ofrecieron un trabajo administrando una granja. Diana explora el ruinoso rancho de la compañía donde residen, y encuentra un espeluznante talismán y una caja que contiene las pertenencias de los residentes anteriores. Sus descubrimientos la llevarán a una verdad mucho más extraña y aterradora.

The Manor

Cuando un derrame cerebral leve disminuye su capacidad para cuidar de sí misma, Judith Albright (Barbara Hershey) se muda a Golden Sun Manor, un centro de vida asistida con una excelente reputación. Pero a pesar de los mejores esfuerzos del personal y de una amistad con su compañero Roland (Bruce Davidson), extraños sucesos y visiones de pesadilla convencen a Judith de que una presencia siniestra acecha a la enorme finca.

Mientras tanto habrá que esperar a más actualizaciones como un primer trailer o avance de ‘Welcome to the Blumhouse’.

