▷ Rafael Nadal puso fin a su temporada 2021 #20Ago

Rafael Nadal informó este viernes que no competirá en el U.S. Open de este año debido a una lesión de pie que lo obligará a perderse el resto de la temporada. Con ello, se sumó a Roger Federer y Dominic Thiem en la lista de estrellas ausentes en Flushing Meadows.

El deportista anunció su decisión a través de sus redes sociales donde comunicó que la lesión crónica de pie izquierdo le impedirá acudir al último torneo major del año.

“Quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo”, dijo en su cuenta de Twitter.

La estrella del Tenis recordó que este año se ha perdido eventos muy importantes para él, como Wimbledon, las Olimpiadas y como ahora lo hará con Estados Unidos, por no tener la capacidad de entrenar y prepararse para competir de la manera que realmente le gusta hacerlo.

«Al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme cambiar una serie de cosas, intentar entender cuál ha sido la la evolución del pie en estos últimos tiempos. No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años», compartió Nadal en parte de su comunicado.

Agregó que buscará un tratamiento un poco diferente para encontrar una solución a su problema, o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años.

Federer también estará ausente

Federer, que requiere una cirugía de rodilla, indicó el pasado fin de semana que no jugará en Nueva York este año.

Entre los ausentes en Flushing Meadows se encuentra también el campeón reinante Thiem, quien dijo esta semana que ponía fin a su temporada después de sufrir una lesión de muñeca derecha en junio.

Nadal y Federer comparten el récord en la rama masculina de 20 títulos en sencillos de Grand Slam con Novak Djokovic, que tratará de no solo ubicarse por encima de sus rivales sino completar un año natural de Grand Slam en el U.S. Open.

Nadal y Federer tampoco estuvieron en el U.S. Open del año pasado —Nadal por la pandemia de coronavirus; Federer por dos cirugías de rodilla derecha en 2020.