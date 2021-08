Adriana Azzi: Horóscopo del 20 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 20 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 003

Estas arreglando o haciendo cambios en tu casa. Cambios y transformación en tu vida. Esta semana te harán algo especial. Tú recibes un mensaje importante. Firma de documento. Con la verdad logras todo. Debes ser tú mismo. La vida te pone pruebas y la pasas. Viaje en familia.

Trabajo: Debes pensar más en ti. Estarás pendiente de una persona que fue parte de tu vida. Cambio de moneda extranjera.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Te harán sentir que eres amado (a). Acompañas a tu pareja en un viaje por trabajo.

Parejas: Tú no eres propiedad de ninguna persona enseña a que te respeten. El camino de tu vida cambia.

Solteros: Tomas decisiones. Progreso rápido. La suerte de tu lado. Huevas perspectiva. Reconciliación.

Mujer: Tendrás cambios necesarios. Creces con tu pareja y harán cambios con mutuo acuerdos.

Hombre: Recibes a una persona en el aeropuerto internacional. Todo irá bien en lo que haces, adelante.

Consejo: Leer salmo 23.

Tauro

Palabra clave: Yo

Número de suerte: 482

Dios está contigo o una luz especial que te aclara tu camino. Nuevos negocios. No te dejes llevar por los demás. Ten compasión de los que están cerca de ti y la humildad lo logra todo. Encuentros con músicos interesantes. Bendiciones. Recibes un pago por negocio personal.

Trabajo: Ayudas a un compañero por situación de dinero. Nadie es indispensable has las cosas bien.

Salud: Dieta.

Amor: No importa lo que des lo justo es que sea de corazón no obligado. Una nueva relación.

Parejas: Reinicios de carreras o estudios técnicos. Te sientes afectado (a) por comentarios destructivos.

Solteros: Alguien que llega a tu casa inesperado. Cuidado con una carpeta marrón que dejas en un carro.

Mujer: Toma las previsiones necesarias. Evita las carreras. Estarás hablando con alguien que te gusta.

Hombre: Tendrás comunicación con una persona que maneja todo lo de economía y el tema te interesa.

Consejo: Límpiate con una vela blanca.

Géminis

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 124

Mucha tranquilidad en las cosas. Aprendes a manejar los conflictos que se te presentan. Amor en la puerta de tu casa. Alguien que llega a tu lado para pedirte disculpa. Asistes a una iglesia por compromiso. Ayudaras a personas enferma o servicio social que haces. Hermano que te busca.

Trabajo: Sientes que un jefe te maltrata pero aprende de ello. La responsabilidad es importante.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Nuevas aventuras. Olvida el pasado. Celebraciones y brindis. Sensación de inestabilidad.

Parejas: Cambios y transformaciones. Nuevas personas en tu entorno. Cambios y mudanzas pero con mucha tristeza.

Solteros: Nuevas personas que llegan a tu vida. Brillas en lo profesional. Cambios en lo económico.

Mujer: Te quitaras unas vendas de tus ojos. Éxitos y logros por llamadas. Buenas noticia en lo laboral.

Hombre: El amor llega a tu vida. Recibes repuestas a tus necesidades pero cuidado con lo que haces.

Consejo: Hacer insiencio en tu casa.

Cancer

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 898

Alegrías por la llegada de un niño a tu casa. Cambios y triunfos. Te enteras de una persona que se va. Tendrás un sueño muy especial. Tienes que ser inteligente con las personas que trabajas. Debes buscar más oportunidades en tu vida para cambiar lo que haces. Organízate. Nuevo proyecto.

Trabajo: Algo con un terreno. Deberás demostrar tus cualidades a personas del extranjero.

Salud: Problemas circulatorio.

Amor: Fijas una fecha para boda. Sientes que las cosas salen mal. Ten seguridad en lo que quieres o haces.

Parejas: Habla tus diferencia con tu pareja ya que pueden llegar a separaciones.

Solteros: Logros con mucho sacrificio. Inicias un nuevo plan de ejercicios. Operación pendiente que se realiza.

Mujer: Deberás hablar claro con personas cercanas. Compra de muebles. Angustia por deuda.

Hombre: Estarás preparado para iniciar un cambio en tu vida ya sabias que venía. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Coloca flores amarillas en tu casa.

Leo

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 119

No pidas lo que no das. Debes ver bien quien te ayuda. Tu madre te necesita. No bebas demasiado. Es tiempo de ver que los cambios deben venir. Harás un ritual que te ayuda a mejorar tu vida. Importantes cambios. Viajes por negocios. Logros. Invitación a reunión por cumpleaños.

Trabajo: Tendrás que invertir tiempo y dinero en algo que luego te trae frutos. Ganancias. Alegrías.

Salud: Evita alimentos grasosos.

Amor: Desilusiones que veías venir. Debes cuidar los sentimientos y lo que dices por los demás.

Parejas: Vive tu vida con tu pareja como mejor te parezca. Crecimientos y apertura en el amor.

Solteros: Se aclara una situación. Busca el equilibrio. Debes trabajar la armonía. Niño que espera por ti.

Mujer: Debes cuidar lo que dices a tus jefes o personas con quien trabajas. Cambio de rutina.

Hombre: Reencuentros con personas del pasado. Cumpleaños. Algo con amigos de la universidad.

Consejo: No puedes controlar la vida de los demás.

Virgo

Palabra clave: Metas.

Número de suerte: 923

Tu madre te bendice. Debes aceptar como eres y lo que tienes ten cuidado lo que haces. Encuentras una ayuda en lo económico. Debes quererte más. Siempre hay una persona que te ayuda en tu camino. Una madre pendiente de ti. Los hijos te necesitan. Preocupación por deudas.

Trabajo: Algo grande en lo laboral. Vivirá una importante situación donde reconocen tu trabajo.

Salud: Hacer caminatas. Beber más agua.

Amor: Debes estar claro (a) en las decisiones que quieres tomar. La vida no es fácil ten calma.

Parejas: Todavía hay muchos caminos que recorrer con la pareja que tienes en este momento.

Solteros: Reconocimientos que te agradan ya que eso confirma lo que haces está bien.

Mujer: Cambio de idea en un viaje. Nacimientos. Le rinden homenaje a una persona y serás un invitado especial.

Hombre: Extrañas a un amigo que ya no está contigo. Serás un gran ejemplo para un grupo de personas jóvenes.

Consejo: Tienes la capacidad de resolver los problemas.

Libra

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 917

No discutas con personas desconocidas en la calle. Recuerdos que no puedes sacar de tu alma. Visita inesperada en tu casa del extranjero. Algo con la palabra libertad que celebras. Pierdes a una persona muy querida. Se humanitario eso te llena de luz. Te comunicas con personas del extranjero.

Trabajo: Toma de decisiones en lo laboral. Sacas personas de tu entorno que te molestan.

Salud: Hacer tratamiento pendiente.

Amor: Mujer que pone algo en tus manos y la confianza en ti. Un gran amor que llega. Grandes logros en el amor.

Parejas: Padre que te busca por ayuda económica y esto te trae discusiones con tu pareja. Algo con una empresa.

Solteros: Deberás adaptarte a un establecimiento con nuevas estructuras físicas. Problema legal que ganas.

Mujer: Alegrías ya que tendrás una buena noticia esperada. Se abren las energías positivas. Sanación que llega.

Hombre: Te llaman de un empleo o empresa importante. No te detengas continua tu trabajo.

Consejo: Has esa oración especial.

Escorpio

Palabra clave: Carrera.

Número de suerte: 189

Estarás pendiente para ayudar a los demás. Algo con una melodía o emisora. Aliviaras un problema o dolor. Nuevas sorpresas. Inicias un nuevo negocio. Cambios y sonrisa. Debes disfrutar adelante todo tiene un porque. Busca la claridad en tu vida. Cumple con tus compromisos. Se equilibran las fuerzas.

Trabajo: Te ofrecen algo nuevo. Valora lo que tienes no lo pierdas. No discutas en tu sitio de trabajo.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Deberás enfrentar situaciones nuevas con tu pareja. Competencias en la relación que no funciona.

Parejas: Sales de viaje con la familia. Se aclara malos entendido. Tu familia te apoya en tus decisiones.

Solteros: No te compares con nadie. Deja que los demás hagan su trabajo. Inicias una construcción. Olvida el pasado.

Mujer: El dinero llega ten calma. Controla tus emociones los demás no debes saber lo que sucede.

Hombre: Mudanza. Triunfo. Deberás decidir entre dos situaciones se claro en lo que quieres.

Consejo: No tengas miedo sigue tu lucha.

Sagitario

Palabra clave: Piedad.

Número de suerte: 924

Debes unirte más con tu familia. La calma llega después de la tormenta. Venta de una casa. La tierra te da frutos. Algo con un jardín. Mujer que queda embarazada después de mucha lucha. Serás beneficiado (a) en esta semana. El amor en la puerta de tu casa. Tendrás un logro.

Trabajo: Debes cambiar tu forma de contestar a los compañeros. Dinero que recibe por trabajo extra.

Salud: Calambre.

Amor: Los sueños se logran. Sales de una mala energía. Algo con una asesoría. Crecimiento personal y profesional.

Parejas: Se activa el amor. Un golpe de suerte contigo que llega rápido y es para ti. Debes cumplir con lo que ofreciste.

Solteros: Se solucionan problemas familiares. Ten calma una persona que llega te ayuda en un problema.

Mujer: Nuevas inversiones. Debes estar pendiente de llamadas. Deja el miedo adelante en lo que te ofrece.

Hombre: Un nuevo ciclo en tu vida. Hombre que te ofrece algo nuevo. Decreta lo que quieres.

Consejo: Solo dios pile a él.

Capricornio

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 118

Te invitaran a algo especial. Se hace justicia. Debes perdonar a los demás. Déjate ayudar. Familiar cercano que te busca o necesita de ti. Hombre que te ayuda a buscar otras alternativas. Harás dieta por salud. Te harás una consulta espiritual. Sales al mercado con una nueva oferta.

Trabajo: Pensaras mucho para tomar una decisión. Compañero querido se va de tu lado por otro empleo.

Salud: Quebranto.

Amor: Armonía y equilibrio en lo que quieres. Estarás con un pie adelante que el otro con tu pareja.

Parejas: Controla el deseo de vengarte. Inseguridad en lo que estás haciendo. Negocio que se estabiliza.

Solteros: Trabajas con una persona de cuidado. Deja los miedos y adelante en lo que quieres.

Mujer: Capacidad intuitiva que te sorprende. Hermano que te espera. Debes controlar tus sentimientos.

Hombre: Fertilidad. Si aceptaste tantas cosas debes asumir o dejar algunas ya que no podrás cumplir con tantas.

Consejo: No huyas de la batalla.

Acuario

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 499

Tendrás días muy confundidos. Será una semana intensa pero todo se calma a final. Estabilidad y cambios. Lo que estaba estancado cambiara o arranca. Sales de una situación difícil. Nuevas oportunidades. Llega una etapa de cambios. No hay un mal que por un bien no venga.

Trabajo: Los problemas se dejan atrás. Pasaras por una etapa de reflexión. Hecho curioso en oficina muy antigua.

Salud: Sin novedad.

Amor: Deja la tristeza lo que se fue se fue o no te conviene sigue adelante. Todo lo que estaba detenido avanza.

Parejas: La inmadurez en el amor no te deja tomar decisiones. Tú tendrás la última palabra en una conversación.

Solteros: Debes ser perseverante en lo que quieres. Haces algo donde sacaras los frutos.

Mujer: Nueva asesoría. Lo malo que se hace se devuelve cuidado. Nueva oportunidad en lo laboral.

Hombre: Asistirás a un partido de beisbol o básquet. Cambios en tu vida después de una llamada telefónica.

Consejo: No repitas lo que oyes, primero asegúrate de la verdad.

Piscis

Palabra clave: Conciliación.

Número de suerte: 830

Te sientes obsesivo (a) en los cambios por no saber qué hacer. Debes quedarte tranquilo (a). Nuevos negocios y emociones. Recuerda no puedes tener todo a la vez. Nuevas posiciones en tu vida. La realidad estará marcada en lo que quieres. Todo llega. Ten fe en lo que haces. Logros.

Trabajo: No escuches comentarios de compañeros envidiosos (a). No esperes por otros has tu trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Te sientes atrapado (a) de tus mismas palabras. Estas pendientes por la decisión de otro.

Parejas: Movimientos. Cambios del destino. Debes callar lo que sabes. Suerte en el azar. Cambios inesperados.

Solteros: Matrimonios o uniones. No te sientes atrapado afectivamente. Viajes inesperado por negocios.

Mujer: Recibes un crédito bancario. Debes utilizar tu intuición con personas jóvenes que están a tu lado.

Hombre: Recoges lo que sembraste. Hombre que va a la puerta de tu casa para ofrecerte un empleo.

Consejo: No pierdas tu equilibrio interior.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial