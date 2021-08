David Uzcátegui: Negociar candidato no está planteado, la gente quiere primarias

Para el dirigente de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, existen tres métodos para lograr un candidato unitario: reunirse para alcanzar un consenso al respecto, definirlo a través de las encuestas u organizar primarias. Afirma que lo que la gente quiere es poder elegir

El dirigente político David Uzcátegui, integrante del partido Fuerza Vecinal, espera convertirse en el próximo gobernador del estado Miranda en las elecciones regionales convocadas para el 21 de noviembre.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y a la entidad le urge un cambio. Uzcátegui insta a los diferentes sectores de la oposición al régimen de Maduro que cohabitan en la dinámica política a ponerse de acuerdo y participar en unas elecciones primarias para que sea la propia ciudadanía quien decida el nombre de su representante.

David Uzcátegui, quien fue concejal del municipio Baruta entre los años 2000 y 2013 y secretario nacional de asuntos municipales del partido Primero Justicia (PJ) en 2014, se jacta de liderar la popularidad entre la ciudadanía en medio de la carrera hacia los comicios, basándose en encuestas como Datincorp y en estudios hechos por Delphos en julio.

En entrevista con TalCual, reiteró que lo quiere la gente es poder elegir, y en el caso de un candidato opositor eso podría realizarse de tres maneras.

– ¿Qué otras maneras, aparte de unas primarias, podrían usarse en la entidad para escoger al candidato opositor a la gobernación en las elecciones del 21 de noviembre?

– No hermano, es que hay tres métodos, encuestas, consensos –que no los hay- y primarias. Consideramos que la primaria es lo más democrático, incluso sondeos de opinión determinan que las primarias son el mecanismo de preferencia de los mirandinos en un porcentaje muy alto y eso es que estamos proponiendo.

Esto permitirá también fortalecer la candidatura que nazca de esa elección, y decimos fortaleza porque sabemos a qué nos vamos a enfrentar el 21 de noviembre: a una fuerza que actúa con control social, abuso y maldad.

– ¿Da tiempo para hacer elecciones primarias tomando en cuando que ya agosto casi termina?

– En el 2017, cuando faltaban 35 días para las elecciones y ya había expirado el lapso para cambiar candidatos de las boletas, se hicieron primarias en varias partes de Venezuela, incluso después resultó electa Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, Ramón Guevara, gobernador de Mérida, Antonio Barreto Sira de Anzoátegui. También se hicieron en Miranda. Entonces el argumento del tiempo no es válido, aún no ha pasado ni el primer lapso que es el de la inscripción de candidaturas. Hay tiempo suficiente.

– Si no hay primarias, sino un consenso ¿Está dispuesto a negociar? ¿Qué negociaría?

– Yo no voy a hablar de escenarios hipotéticos porque no están planteados, está planteado alguno de los tres métodos que te mencioné: un consenso, que no lo hay, encuestas, que estamos ganando; y las primarias, que son lo mejor porque la gente decide y la gente legitima candidaturas y con ellos se llegaría con fortaleza al 21 de noviembre.

– Con respecto a la propuesta que presentaría ¿Qué sectores son urgentes atender y cuáles son los principales problemas a resolver?

– Todos sabemos cómo está el estado de Miranda. El estado tiene dos realidades: la de Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias, que tienen alcaldes que se ocupan de la calidad de vida de la ciudadanía y se avanza en materia de desarrollo y la gente tiene una vida más llevadera en medio del caos que genera el gobierno por el colapso de los servicios públicos, que dependen del gobierno central, pero tienen alcaldes que todos los días mejoran aspectos de la calidad de vida de la gente.

Pero en el resto de los municipios de Miranda ves la situación dramática en cuanto a la merma de la calidad de vida de los pobladores. Creo que Miranda está gobernada por la indolencia, la desidia, la apatía, la destrucción y la negligencia.

El gobierno aplica un modelo perverso que es destruir la economía formal toda para empobrecer a la gente y controlarlos socialmente. Ese es el modelo del gobierno. Hay mucho que hacer en Miranda.

Lo primero que creo que debemos hacer es procurar que la gente tenga un servicio de atención primaria de salud de primer mundo, como se ha establecido en Baruta con la telemedicina, consultas médicas, ambulancias y centro de imágenes. Es fácil porque solo hay que replicarlo en el resto del estado.

En segundo lugar, ayudar a la gente con certificados de materiales de construcción para poder mejorar sus viviendas, que hoy por hoy están destruidas por falta de mantenimiento por culpa de la merma del poder adquisitivo.

Otro aspecto sería la construcción de pozos profundos para que a la gente le llegue agua todos los días. Eso se ha hecho en Chacao, se arrancó en Baruta y se comenzará a hacer en El Hatillo. En cuarto lugar, está el tema de la educación, hay que atenderla para que los muchachos y los niños tengan sus colegios en perfecto estado, porque actualmente están destruidos, que también tenga la posibilidad de comer dos veces al día.

En quinto lugar, procurar seguridad de los mirandinos, que haya una policía de orgullo, que la gente pueda disfrutar de sus espacios recreativos. Otro factor a atender es el rescate de la infraestructura, los parques, plazas, centros deportivos, canchas deportivas y escuelas regionales para el disfrute y esparcimiento de la población.

El tema del alumbrado. Instalar alumbrado con luces led para que las personas puedan disfrutar de la noche. Se le puede preguntar a cualquier persona si puede caminar por algún municipio que no sea Chacao, Baruta y El Hatillo. La gente prefiere estar en casa por falta de alumbrado.

También sería importante dar créditos a los emprendedores, para que los muchachos no tengan la necesidad de irse para mantener a su familia, queremos empoderar a los emprendedores, queremos que establezcan sus empresas y no dependan del gobierno. Crear un modelo de gente libre que no dependa de nada ni nadie.

– ¿Cómo llevar las propuestas a la ciudadanía tomando en cuenta la apatía que impera?

– La gente está despertando. Pateo todos los días la calle. Hay un deseo infinito de cambio. Obvio el gobierno fragmenta su control social, chantajea y amedrenta a la gente, pero estoy convencido de que la gente está cansada de tanta humillación, de la merma de su poder adquisitivo, del sufrimiento, y creo que el 21 de noviembre la gente apostará por el cambio.

– Se ha dicho que ha recibido el apoyo de Henri Ramos Allup ¿Es cierto?

– Bueno, tú mismo has podido ver que nuestra más reciente rueda de prensa fue de Fuerza Vecinal, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

– ¿Diputados de la fracción opositora de la AN le han manifestado su apoyo?

– No, como te dije en nuestra rueda de prensa estuvieron Fuerza Vecinal, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo

– ¿Cómo lidiar con los ataques del gobierno de Maduro?

– Ellos tendrán todo el poder del dinero, pero lo lidiamos a punta de corazón y trabajo, recorridos y trabajo de calle constante. Podrán tener dinero, pero nosotros el corazón y la mística.



