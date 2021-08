EN: Entre la soledad, abandono y basura se encuentra la Biblioteca Nacional

Ubicada en la avenida Panteón de Caracas, la Biblioteca Nacional se encuentra en soledad y abandono. Su entrada principal, un pasillo adornado con imágenes de la revolución, apesta a orine y la basura se acumula.

A pesar de los esfuerzos por parte de los pocos empleados del edificio para atender a los visitantes, el sitio luce en abandono, según un trabajo de El Nacional.

La biblioteca solo abre en semanas flexibles por medio de citas solicitadas al correo [email protected]. En un principio, el servicio es eficiente ya que valoran todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus.

No obstante, al llegar la vigilancia permite al público el paso pero no revisan nada que constate si vienen por cita. No hay un guía para los visitantes, por lo que hay probabilidad que alguien se pierda en los laberínticos pasillos si no conoce bien el edificio y no hay quien ayude.

Gran parte de las oficinas están vacías y de no ser por los pasos del personal o los visitantes, el único sonido que se escucharía es el de las motos que pasan por los alrededores.

