En la zona norte de Anzoátegui el agua ahora huele a cloro

1259093

Barcelona.- Luego de que el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, informara el pasado 15 de agosto, sobre un nuevo brote de salmonelosis en la entidad y asomara la sospecha de que la bacteria se debe a la falta de tratamiento del agua, habitantes de la zona norte de la entidad comenzaron a reportar un fuerte olor a cloro en el líquido que sale a través de las tuberías de sus hogares.

Los reportes han sido recibidos por el equipo de El Pitazo en la entidad desde la tarde de este martes 17 agosto de algunos moradores de Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Urbaneja, quienes además denuncian que continúa fallando la distribución del líquido en la localidad.

Aiza Pérez es una de las residentes del sector El Junquito en el municipio Sotillo y contó que en la comunidad tenían tres días sin agua, cuando llegó el líquido tenía un color blanco opaco y un fuerte olor a cloro.

“Noté que había llegado el agua y puse a llenar el tanque de inmediato, cuando lo revisé a ver por dónde iba el tanque me olía muchísimo a cloro y le pregunté a mi hermana si había vaciado cloro al tanque, pero ella me dijo que no y me pareció extraño”, relató.

Una situación similar viven los moradores del sector Barrio Razetti I de Barcelona, quienes contaron que el líquido llegó sólo por cinco horas y con un olor particular, sin embargo, consideran una buena forma de detener el brote de salmonelosis en la entidad.

“Yo supongo que colocaron más cloro a las plantas potabilizadoras por los casos de salmonelosis, me parece bien, pero lo que me parece raro es que venga con ese olor tan fuerte y no sé si eso sea contraproducente, deberían explicar qué es lo que está pasando, aunque sinceramente prefiero que huela a cloro a que venga con charco”, indicó Joel Martínez, residente de la comunidad capitalina.

Otros reportes también han sido recibidos del sector Las Palmeras en Guanta y Santa Rosa en Urbaneja, donde aseguran que el suministro de agua continúa siendo deficiente y exigen ser abastecidos a diario.

Zona oeste sin agua

A quienes no les ha llegado el agua desde hace cuatro semanas es a los habitantes de la población de Clarines, ubicada en la zona oeste de la entidad, donde denuncian que deben cancelar $5 a conductores de camiones cisternas para que les llenen los tanques de sus hogares.

Yolinor Armas es una de las afectadas, ella contó al equipo de El Pitazo en la entidad que hasta ahora sólo les han informado que se dañó uno de los motores del sistema de bombeo que aún no ha sido reparado.

Alguna de las comunidades donde el líquido dejó de llegar son Barrio Obrero, Casco Central Norte, Altos de Clarines, Cruz de Belén, Pedro Antonio Medina, María Angélica Lusinchi y Los Cerezos, sus moradores han reportado desde principios de julio que a través de las tuberías de sus hogares sólo salía agua marrón, pero días después quedaron a secas.

Giovanna PellicaniOriente