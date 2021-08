EXILIO CUBANO pide a Biden ser más duro contra la dictadura cubana

Representantes del exilio cubano en Miami, solicitaron al presidente de Estados Unidos, más acciones y mayor fuerza en ellas contra la dictadura cubana.

El pasado jueves, algunos miembros de la comunidad cubanoamericana se reunieron en Miami con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Alejandro Mayorkas, para hacerle llegar su solicitud al presidente estadounidense Joe Biden.

Mayorkas, quien es de nacionalidad cubana, escuchó atentamente todas las inquietudes del grupo que representa a Cuba en el sur de la Florida; con la misión de transmitirlas a la administración de Joe Biden, según dijeron algunos de los asistentes.

El secretario de DHS, enfatizó en la reunión que el Gobierno de Biden «se solidariza con el pueblo cubano y su llamado a la libertad» que ha quedado en evidencia debido a las manifestaciones populares que iniciaron el 11 de julio.

Thank you to the members of the Cuban American community who joined me at La Ermita de la Caridad this morning for a productive conversation on these important issues. pic.twitter.com/ORsKV3I2Iy — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) August 19, 2021

Además, a través de la red social Twitter, expresó «me uno a @POTUS (Joe Biden) en nuestro compromiso de responsabilizar al régimen cubano, apoyar al pueblo cubano y asegurarnos de que los cubano-estadounidenses sigan siendo un socio vital en nuestros esfuerzos».

The Biden Administration stands in solidarity with the Cuban people and their call for freedom. I join @POTUS in our commitment to holding the Cuban regime accountable, supporting the Cuban people, and ensuring Cuban Americans remain a vital partner in our efforts. — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) August 19, 2021

Por otro lado, el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA); Omar López Montenegro, demostró su satisfacción por el encuentro, y comunicó que Mayorkas dejó muy claro que se prevén más reuniones con la administración próximamente .

«Hay un consenso común (del exilio) que hay que mantener la presión sobre el régimen, que las medidas que se han tomado han sido precisas, pero que hay que profundizar más por otra vía y sobre todo ayudar al pueblo cubano», agregó el director de FNCA.

ROSA MARÍA PAYÁ CREE QUE LAS SANCIONES NO SUFICIENTES

Rosa María Payá, opositora cubana, informó que tanto ella, como los otros invitados dieron a conocer sus opiniones sobre la situación de Cuba y lo que se podría hacer a favor de los ciudadanos e la isla y su exigencia de libertad; ante Mayorkas, el asesor del Gobierno de Biden para Latinoamérica, Juan González, y otros acompañantes de la administración de Biden.

«Yo les dije abierta y francamente que les agradezco la vía de comunicación con la Administración y las sanciones a dirigentes del régimen cubano, pero que echo en falta más acciones», indicó.

También resaltó que «es importante entender que a pesar de que son pasos en la buena dirección, faltan más acciones y más agilidad».

Según Payá, la comunidad cubana está aguardando que el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, y la Organización de Estados Americanos (OEA), declare «la ilegitimidad de este régimen» y accionen para que el pueblo cubano pueda recuperar su soberanía.

Pues en su opinión, «el fin de la dictadura tiene que ser el objetivo de la política hacia Cuba de cualquier gobierno democrático».

También reclamó que para la futura Cumbre de las Américas no se debería invitar al Gobierno de Cuba; ya que no es solo un ejemplo de falta de libertad y de «terrorismo de Estado» contra su pueblo; sino que también «esparce la inestabilidad democrática en la región».

La hija del desaparecido disidente Oswaldo Payá, sospecha una amenaza para la seguridad de EE.UU., e hizo mención sobre el «síndrome de La Habana»; que se refiere a las amenazas de un grupo masivo de cubanos hacia el país estadounidense y sus vínculos con China y Rusia.

Por su parte, López Montenegro manifestó que «hay un consenso generalizado que todo cambió a partir del 11 de julio y de que se espera que esas protestas van a resurgir y que hay que estar preparado para ayudar al pueblo cubano cuando ese momento llegue».

CARTA ENVIADA AL GOBIERNO DE BIDEN

Francis Suárez, el alcalde de Miami, hizo entrega al secretario de DHS, Mayorkas, una carta donde varios alcaldes de EE.UU., aseguran que Cuba y Haití tienen desafíos diferentes; pero ambos países necesitan de un «liderazgo estadounidense potente y con principios».

«Sabemos que la ausencia en el Hemisferio Occidental del liderazgo estadounidense invita a la influencia e intervención de agentes externos; cuya propia ideología e intereses van contra los valores, historia y libertades de los pueblos de las Américas»; «Cuba y Haití necesitan nuestra ayuda y nuestro liderazgo», indican los alcaldes en la carta.

Entre los miembros de la reunión que representaron a los cubanos, estaba Yotuel Romero, uno de los autores e intérpretes de «Patria y Vida», la canción que se convirtió en un himno para pedir el cambio en Cuba.

CON RESPECTO A LA SITUACIÓN EN HAITÍ

Al culminar la reunión con los cubanos, Mayorkas asistió a otro encuentro con la comunidad haitiana de Miami, que también está conmocionada por todo lo que ha sucedido recientemente en su país natal; donde la política es inestable y actualmente se encuentra en situación crítica tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio pasado.

Por otro lado a esto se le suma la inseguridad y un caótico terremoto que dejó más de 2.000 personas fallecidas.

I want to thank the members of the Haitian American community who joined me this afternoon at Notre Dame D’Haiti for an important conversation. pic.twitter.com/cImspbdcEx — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) August 19, 2021

-Con información de Efe-