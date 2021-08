Nota completa en : Fuente



La actriz y modelo venezolana Hevis Scarlet Ortiz Pacheco mejor conocida como Scarlet Ortiz superó el COVID-19 y contó cómo fue su experiencia con el terrible virus.

Ortiz reveló este miércoles 18 de agosto, a través de un live de Instagram, que se cumplían 22 días de haber tenido un rato muy amargo y de tener los días más duros de su vida luego de haberse contagiado de covid-19.

Los primeros síntomas que tuvo la actriz fueron los de una gripe, por lo que se hizo la prueba y salió positiva. Sin embargo, comenzó a empeorar y los 10 días decidió ir al hospital junto con su esposo, el actor Yul Bürkle y su hermana.

Scarlet Ortiz junto a su esposo Yul Bürkle y su hija Bárbara Briana

La actriz tuvo una mala experiencia en el primer lugar donde acudió, ya que el doctor le dijo que «era normal que no estuviera respirando bien, que su oxigenación en la sangre estaba baja y que se fuera a su casa a ver televisión y a relajarse…».

Scarlet comentó: «Yo en el estado donde me encontraba, muy mal, donde casi ya no podía caminar ni respirar… Mi hermana gracias a Dios, decide junto con Yul y conmigo llevarme a otro hospital, y es donde gracias a Dios me internan…».

En el segundo hospital le diagnosticaron rápidamente neumonía en los dos pulmones. Sin embargo, no fue intubada sino que la mantuvieron con oxigeno.

La actriz estuvo un poco sensible y contuvo las lágrimas mientras seguía contando esta fuerte experiencia, por lo que invitó a sus seguidores a cuidarse, ya que no es nada fácil vivirlo.

Por otro lado, su esposo, el actor Yul Bürkle también resultó positivo pero no tuvo síntomas y solamente un día se sintió mal.

Actualmente Scarlet afirmó estar negativa ante el virus, y dice que está bien recibiendo tratamiento en casa y agradeciendo todos los mensajes de apoyo que le han mandado.

Video donde Scarlet Ortiz cuenta su experiencia con el Covid-19

Scarlet Ortiz superó el COVID-19

