Paris Hilton reveló que su boda durará tres días

La boda de Paris Hilton con el empresario Carter Reum es uno de los eventos más esperados del entretenimiento pese a que aún no se ha revelado la fecha.

Paris dijo recientemente en una entrevista que serán tres días de festejo, los cuales estarán documentados en un reality.

El programa estará estará disponible en la plataforma de streaming ‘Peacock’ de la cadena NBC, donde mostrará todos los preparativos para su boda.

«Me encanta cambiarme de ropa, creo que probablemente luciré diez vestidos. Va a ser una boda de tres días, pasarán muchas cosas. Mi documental ‘This Is Paris’ terminó de forma maravillosa, pero quiero demostrar que finalmente he encontrado a mi príncipe encantador y que he vivido un cuento de hadas», acotó.