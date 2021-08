¿Parlamentarias adelantadas? Lo que podría acordarse en el diálogo

Álex Vásquez, corresponsal de Bloomberg en Venezuela, reveló que las elecciones parlamentarias adelantadas podría ser adelantadas. Esto sería producto del diálogo entre la oposición y el chavismo en México.

Vásquez indicó que las partes han descartado un revocatorio por las complicaciones que generan su convocatoria. Sin embargo, una propuesta que puede provocar un acuerdo entre las partes sería una elección parlamentaria.

“Lo que he escuchado recientemente es que hay una propuesta que está gustando a las distintas partes es plantear el adelantamiento de las elecciones legislativas. Es algo que ha calado bien entre distintos actores es que las legislativas sean antes”, dijo Vásquez.

El periodista precisó que la propuesta proviene desde la oposición liderada por Juan Guaidó y Henrique Capriles. “Si se logra, satisfaces una demanda fundamental: no se reconoció esa elección legislativa (la del 2020) y se está repitiendo”, agregó.

LA PROPUESTA NO GUSTA AL CHAVISMO

Vásquez subrayó que la propuesta no es vista con buenos ojos en el núcleo del chavismo, pero no ha sido descartada totalmente. “Es algo que apenas se está planteando y no digo que guste en el gobierno, pero no fue rechazada tajantemente como la elección presidencial”, añadió.

“Si la oposición gana, recuperaría en la practica la Asamblea Nacional y que se respete entonces su trabajo, lo que sería parte de los acuerdos. Es muy pronto para decir si se va a proponer o no”, agregó Vásquez, durante una entrevista para Efecto Cocuyo.

No obstante, Vásquez señaló que no ve un acuerdo cerrado durante este año. Al contrario, puntualizó que, en un buen escenario, será en el primer semestre de 2022; la negociación será un proceso que dure varios meses.

De igual forma, indicó que la verificación de que se cumpla lo acordado puede extenderse hasta el 2024, cuando se harán los comicios presidenciales. “Lo que los venezolanos deben tener claro es que si esto realmente va funcionar salir bien, será de años”, sentenció.