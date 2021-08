Venezolanos denuncian que el Saime no procesó pago del pasaporte

1258941

Caracas.- Venezolanos en el exterior no han podido continuar con el trámite de la renovación de sus pasaportes debido a que sus pagos, realizados a comienzos de 2021, no han sido validados debido a una actualización de la plataforma del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Una periodista venezolana en Panamá, quien pidió no se revelara su nombre, narró a El Pitazo que desde julio de 2021 no ha recibido respuesta por parte del Saime ni de la Embajada de Venezuela en Panamá luego de que realizara un pago de 200 dólares para la renovación de su pasaporte y nunca se le asignara la cita.

«Mi pasaporte es del 2014, por lo tanto no acepta prorroga. Ingreso a la página del Saime para solicitar el pasaporte desde el exterior, desde Panamá. Hago todo el proceso, me notifica que mi pago resultó exitosos y en el correo recibo el comprobante, donde dice que se me cobró 280 dólares y fueron depositados en una cuenta bancaria de México«, contó la venezolana.

La periodista expresó que en agosto decide revisar el estatus de su trámite y se percata de que el sistema señala que su pago aun está pendiente. «Revisé en redes sociales y me percate de que habían varias personas denunciando una situación similar. Habían realizado sus pagos, que los mismos quedaron como pagos flotantes y no se les iban a reconocer».

La venezolana optó por ponerse en contacto con el Saime y escribir una carta a la Embajada de Venezuela en Panamá, pero no ha recibido una solución por parte de ninguno de los organismos. «La embajada dijo que enviaría mi carta por fax a la cancillería y desde allí hacia el Saime, pero hasta ahora no he recibido más respuestas».

En vista de que no recibió respuesta, la periodista optó por hacer un reclamo directamente al banco alegando que se trata de un incumplimiento del servicio pagado. «Es un proceso que tarda un mes. Si el banco comprueba que el Saime no me asignó una cita ni emitió mi pasaporte, me reintegran el dinero. Si ven que el caso no procese, me colocarán una multa de 25 dólares«.

Por su parte, usuarios de redes sociales han denunciado que también han sido víctimas del error en la plataforma del Saime, el cual presuntamente se debe a una actualización de sistema que se llevó a cabo en el primer semestre de 2021. El problema se ha presentado en varios países incluyendo Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

«Los que pagamos el 2 de junio, esos pagos quedaron flotantes, ni el bando ni el Saime quieren responderm ya he metido el reclamo al banco más de seis veces», comentó un usuario en Twitter.

«hola, para notificar a ver si es de ayuda, los pagos de prorrogas estan quedando flotantes, me débito el dinero, sale el check in pero aun no actualiza el estado del tramite, pague hace media hora», colocó otro venezolano.

Daniela CarrascoMigración