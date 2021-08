J. Rodríguez acusa a V. Villegas de estar «desinformando» y éste responde: «En eso me llevas una morena»

Jorge Rodríguez acusó esta noche a Vladimir Villegas de estar «desinformando» al asegurar que no se esté considerando posponer las megaelecciones del 21 de noviembre.

«Vladimir, o estás desinformado o estás desinformando: llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de Nov desde las 6 de la mañana. Busca votos y no excusas. Te sugiero compres unas alpargaticas que lo que viene es joropo».

Ante esto Villegas lo atacó duramente, asegurando que el tema de postergar las elecciones está en consideración. «Jorge. No busco votos y no soy candidato. No soy dado a inventar, como lo hacen algunos. El tema de la postergación ha estado en el ambiente, según fuentes que para mí son confiables. El experto en desinformar no soy yo… En eso y en el poder que tienes me llevas una morena».