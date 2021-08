Joven rapero venezolano fue asesinado de un disparo en New York

El asesinato de un rapero venezolano conmovió a la comunidad latina en la Gran Manzana.

Según reportó el diario New York Daily News, encontraron el cuerpo de Dylan Nieves, conocido como Tokyo 808, con un disparo en la cabeza en un cementerio del Bronx, Nueva York.

Al parecer, el joven de 19 años recibió una llamada misteriosa antes del crimen que le arrebató la vida, sus seres cercanos le revelaron el dato al medio: “No tenemos ni idea. Recibió una llamada telefónica y se fue. Supuestamente era uno de sus amigos que lo buscaba para reunirse. Solo había estado aquí cuatro años desde que vino de Venezuela”, dijo Stephanie Juárez, madre de su novia.

De acuerdo al mismo sitio, Nieves estaba distanciado de su familia, la cual vive en Queens, y estaba viviendo con su pareja y su suegra en Fordham Heights.

A Dylan lo encontraron muerto a las afueras del cementerio Woodlawn, en la esquina Jerome y Bainbridge Aves, la madrugada del sábado 14 de agosto, y la causa de su deceso habría sido un disparo en la cabeza.

«Él estaba muy dedicado a su música. No era una mala persona. Siempre estaba dispuesto a ayudar», añadió Juárez. Hasta el momento, no han dado con el responsable del homicidio y la policía no ha hecho arrestos a posibles sospechosos por el suceso.

Tokyo 808 se dedicaba a producir videos para la plataforma de YouTube en la que ya obtenía miles de visitas.