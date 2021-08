México | Morena anuncia que el 1 de septiembre discutirá revocación de mandato; convoca a oposición al diálogo

Tras su rotundo fracaso de lograr que la revocación de mandato se analizara en un periodo extraordinario de sesiones, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el primero de septiembre se estará discutiendo el tema en la Cámara de Diputados.

Externó, asimismo, su satisfacción de que el próximo coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira, haya expresado su disposición de trabajar para contar con lineamientos en materia de revocación de mandato.

“Celebro que el coordinador del @PRI_Nacional en la próxima Legislatura @rubenmoreiravdz quiera trabajar para contar con lineamientos en materia de revocación de mandato. Así será, y el 1 de septiembre estaremos discutiendo el dictamen en la @Mx_Diputados”, dijo a través de su cuenta de twitter.

Celebro que el coordinador del @PRI_Nacional en la próxima Legislatura @rubenmoreiravdz quiera trabajar para contar con lineamientos en materia de revocación de mandato. Así será, y el 1 de septiembre estaremos discutiendo el dictamen en la @Mx_Diputados — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 21, 2021

Por su parte, el diputado morenista Sergio Gutiérrez, quien se perfila a presidir la Mesa Directiva en la Sexagésima Quinta Legislatura, hizo un llamado a las fuerzas políticas a dejar de lado las diferencias y llevar a cabo el diálogo para construir acuerdos y concretar reformas legislativas en beneficio de México.

“El diálogo y la construcción de acuerdos son esenciales para concretar reformas legislativas a favor de México. Pensemos en lo que nos conviene como país”, declaró.

Manifestó que los legisladores que integrarán la próxima Legislatura del Congreso de la Unión deberán trabajar en franco compromiso con México.

Sergio Gutiérrez se pronunció a favor de que se construya una agenda no basada en las diferencias, sino en las coincidencias, “confío en que con la agenda política que trae Morena y que traen las demás fuerzas políticas se pueda construir una agenda que le beneficie al pueblo de México, y buscaremos que no sea una agenda que lo divida. La división no nos permitirá avanzar en lo más importante”.

Indicó que los temas prioritarios para el país demandan compromiso, interés y sensibilidad para escuchar las demandas sociales y llevar a cabo los cambios necesarios.