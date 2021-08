Morel Rodríguez Ávila: «Hay que acabar con la dejadez y la irresponsabilidad para rescatar a Nueva Esparta»

El aspirante a la gobernación del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, destacó que una vez gane en la elecciones, trabajará junto a la juventud para poner fin a tantos años de dejadez e irresponsabilidad de los últimos gobernantes.

Durante un encuentro en la cancha de la localidad de El Guamache, agregó que se comprometerá a rescatar el deporte, poner nuevamente en marcha los programas sociales como el HCM, Tren de la Salud y las bolsas de comida; las Becas FUNJEMASU y fortalecer la educación como herramienta para alcanzar grandes cambios en función del colectivo.

«Jóvenes, mi trabajo como ya lo saben también será en función de un mejor futuro para ustedes, para que no tengan que emigrar a otros países y se queden en su propia tierra. Voy activar nuevamente la Universidad de Oriente (UDO) para que tengan donde estudiar, rescatar las escuelas para los más pequeños, las canchas deportivas que construimos y hoy están abandonadas y mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. No es secreto para nadie que en 8 años no hubo un gobierno regional que se ocupara de la juventud y ustedes lo saben», resaltó el líder de la mayoría popular.