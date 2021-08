Mujer se casó con el asesino de su hermano menor tras salir de prisión

Una mujer se casó con un hombre que salió de la cárcel tras cumplir una condena de 32 años. Pero no con uno cualquiera, sino con quien había asesinado al hermano menor de ella.

Crystal Strauss se casó a principio de agosto con John Tiedjen, de 57 años, tras ser liberado bajo fianza después de cumplir más de tres décadas por el crimen de Brian McGary en abril de 1989 en Estados Unidos.

Tiedjen admitió haber matado a tiros al adolescente que tenía apenas 18 años, aunque declaró que su reacción fue en defensa propia y niega el asesinato.

Con la intención de cerrar heridas y darle un cierre a la tragedia familiar, Crystal, oriunda de Cleveland, Ohio, comenzó a escribirle cartas a Tiedjen a la prisión.

Pero lo que comenzó como un simple intercambio de puntos de vista, se hizo un ida y vuelta más regular. Y contra lo que cualquier humanos podría pensar, nació el amor en medio del dolor.

«Lo amo, obviamente. Si no lo amara, no estaría sentada aquí con él. Superaremos esto. Va a ser un desafío, no hay duda al respecto», le dijo la joven en una entrevista