Rodríguez contradice a Villegas sobre rumores de postergar las elecciones

Vladimir Villegas, periodista, señaló que existen rumores sobre una supuesta postergación de las elecciones a alcaldes y gobernadores. Ante esto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la administración Maduro insistió en que se realizarán en la fecha fijada; es decir, el 21 de noviembre.

«Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores , para la segunda semana de diciembre; y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún», dijo Villegas

Ante este señalamiento, Rodríguez afirmó que se realizarán así «llueva, truene o relampaguee habrá elecciones» desde las 6 de la mañana, al tiempo que consideró que existen «rumores» sobre una posible candidatura de Villegas.

«Como decía mi maestro Rísquez: quítale el No a todo lo que niegas. Hablando de “rumores”: ¿es cierto o no que acariciaste la candidatura en Ccs pero las encuestas te desalentaron? El 21/11 en la noche te invito a un café para ver resultados. Así sabremos quien mentía y quien no», dijo Rodríguez

¿VLADIMIR VILLEGAS COMO CANDIDATO A ELECCIONES?

El periodista le respondió a Rodríguez sobre una posible candidatura: «Jorge. No busco votos y no soy candidato. No soy dado a inventar, como lo hacen algunos. El tema de la postergación ha estado en el ambiente, según fuentes que para mí son confiables. El experto en desinformar no soy yo… En eso y en el poder que tienes me llevas una morena».

Posteriormente, el militante del Psuv, destacó que, de ser candidato Villegas, estaría «detrás de la ambulancia».

«Jajajajajjaa, al menos reconoces que querías ser candidato en Ccs, ahora puedes reconocer lo que sé de «fuentes primarias»: que hablaste con Capriles, con Falcón y los de la opo en la AN, y todos te mostraron los mismos sondeos: detrás de la ambulancia vas, pero lejos, lejísimo», afirmó Rodríguez

Sin embargo, el articulista le volvió a responder y aseveró que Rodríguez «acaricia la idea» de «acumular poder».

«Si. Así como tú acaricias la idea de seguir acumulando poder de forma compulsiva. Cada quien en lo suyo», manifestó Villegas Ya veo por qué ganaste el concurso de cuentos de El Nacional. Esa es otra de tus especialidades… Si en Tokio hubiese habido competencia de charleros habrías ganado la medalla de oro. Eres insuperable. Jejejee, agregó

Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores , para la segunda semana de diciembre , y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún . — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) August 20, 2021

Vladimir, o estás desinformado o estás desinformando: llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de Nov desde las 6 de la mañana. Busca votos y no excusas. Te sugiero compres unas alpargaticas que lo que viene es joropo https://t.co/S4xZx66Wqa — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 21, 2021

Como decía mi maestro Rísquez: quítale el No a todo lo que niegas. Hablando de “rumores”: ¿es cierto o no que acariciaste la candidatura en Ccs pero las encuestas te desalentaron? El 21/11 en la noche te invito a un café para ver resultados. Así sabremos quien mentía y quien no https://t.co/D3mx4Drqjv — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 21, 2021

LEA TAMBIÉN: EXCLUSIVA | «No negocié con nadie para volver», habló José Manuel Olivares