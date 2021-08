Alexis se puso celoso y discutió con Norkys Batista por un vestido “Quería salir desnuda a la calle” (Imágenes)

Alexis Goncálves tuvo una acalorada discusión con Norkys Batista por una vestimenta que llevaba puesta.

La actriz y presentadora venezolana Norkys Batista, contó mediante sus redes sociales que el pasado sábado 21 de agosto durante el lanzamiento de la «Hola tu revista», tuvo un inconveniente con su esposo Alexis Goncálves por el vestido que uso para el evento, ya que según el empresario el atuendo estaba muy vulgar y poco decente para la ocasión.

A través de su cuenta de IG, la criolla publicó un video dando detalles de lo ocurrido, pues en palabras de la actriz, su esposo se la paso toda la noche haciéndole reclamos sobre su vestido «caminábamos y no me quería agarrar la mano y yo le pregunte que le pasaba y me dijo ‘mírate, da vergüenza mírate como andas con ese vestido, eso no es decente’, miren el vestido estaba espectacular», dijo Norkys.

«Yo salgo con gente decente, (…) yo no me moleste solo le dije que no me parecía que esa era la vestimenta adecuada (…) eso no es un vestido, a eso le falta tela», añadió Alexis.

«Tenía tela suficiente, era cuello tortuga, manga larga, era larguito y tenía una abertura en la piernas (…) una puede mostrar un poco porque una es la artista, la figura publica entonces uno tiene que ir espectacular para los eventos», refutó la animadora.

Por lo que, Batista le reclamó a Goncálves haberla dejado caminando sola siendo ella un mujeron, sin embargo, el empresario respondió «No es cuestión de que sea mujeron o no, es cuestión de que uno sale con gente bien vestida, tu siempre te vistes bien y ayer no estabas bien vestida».

Al pie de la publicación, escribió «Pues siii, Alexis anoche estaba muy molesto por mi Vestido🤦🏻‍♀️ Mira el Video y luego déjame tu Opinión…JUGUEMOS🤣Me veía Regia?

O Alexis tiene Razón?».

