España | Mejores memes de Fernando Alonso comprando en Mercadona

Fernando Alonso ha encontrado en las redes sociales una herramienta fantástica para charlar con sus seguidores, y de vez en cuando hace directos para responder a sus preguntas. Pues bien, lo que ha comentado en uno de sus últimos directos se ha convertido en viral al asegurar que le gusta mucho ir a hacer la compra, e incluso que le resulta emocionante. Como no podía ser de otra manera, no han tardado en aparecer los memes de Fernando Alonso comprando en Mercadona.

Todo comenzó cuando un usuario le preguntó al piloto de Fórmula 1 si él mismo se ocupaba de hacer la compra en casa. Y la respuesta del asturiano no dejó indiferente a nadie: «Pues claro que voy a los supermercados. Si no, no hay compra. He vivido prácticamente solo toda mi vida y tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta».

Hasta aquí todo bien, pero lo mejor llegó justo después: «Me mola ir al supermercado. Estar a tu aire, hacer la compra, ver qué te apetece y decidir qué vas a cocinar o qué hace falta en casa. Si hacen falta toallas, porque no sé, tienes unas que están súper usadas o has tenido un problema. O tienes que comprar algo para reparar la casa fuera o hacer un regalo porque se acercan Reyes y tienes que comprar papel de regalo, celo, tijeras… Siempre es emocionante. Cosas que son absolutamente normales, para mí las disfruto como si fuesen oro porque no las hago todos los días del año porque normalmente estoy en los circuitos».

Uno de los usuarios que se ha pronunciado ha sido Ibai Llanos con el siguiente mensaje: «Las ganas que tengo de ir con Fernando Alonso al Mercadona son impresionantes».

Además, han surgido multitud de memes acerca de Fernando Alonso en Mercadona.

