Incrementan los contagios por COVID-19 entre choferes y policías

El sistema de transporte público y los agentes que velan por la seguridad del condado de Miami-Dade, se encuentran de nuevo en riesgo debido al aumento de casos por COVID-19.

El sistema de transporte siente de nuevo la presión por la rápida expansión del coronavirus; y esta vez no cuentan con las medidas de emergencia que incrementaron la limpieza de los autobuses y redujeron la cantidad de pasajeros que podían trasladarse en los vehículos.

Según el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, 63 operadores de autobuses se encontraban en sus casas por resultar positivos para COVID-19; y un técnico de los autobuses falleció el sábado pasado a causa de esta enfermedad.

Además, el sindicato de transporte público del mismo condado informó que un supervisor también perdió la vida recientemente por el virus.

El Estado de la Florida se está viendo en situaciones realmente críticas por esta enfermedad; y las ausencias empiezan a notarse en la logística de dos de la agencias más importantes del condado de Miami-Dade, pues algunos policías, paramédicos y bomberos también están actualmente en sus hogares tras ser contagiados con COVID-19.

Today’s COVID-19 dashboard: https://t.co/d6A6MqRGAJ

➔ 7-day positivity: 14.04%

➔ 1,888 patients hospitalized

➔ 320 of these patients are on ventilators

➔ 86% of those admitted yesterday were unvaccinated

Help stop the spread by getting vaccinated & masking up around others.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 19, 2021