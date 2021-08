La MUD al G4: “al ritmo que van no daría tiempo” de postulaciones: Vladimir Villegas

La directiva de la Mesa de la Unidad (MUD) habría dicho este viernes al G4 que “al ritmo que van no daría tiempo” de hacer postulaciones para los comicios de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre, según informó el periodista Vladimir Villegas.

“De directiva del partido MUD al G4: enviamos este alerta y preocupación porque estamos hoy a 9 días del cierre de las postulaciones y hay muchas decisiones y acciones que al ritmo que vamos no dará tiempo real para hacer las postulaciones. Así como otros detalles”, posteó Villegas en su cuenta oficial Twitter.

En otro tuit, el comunicador agrega lo siguiente: “De directiva del partido MUD al G4. 1) Estimamos mínimo 6 días, trabajando 10 horas, para postular los casi 6mil cargos. Todo eso sin distracciones como caída de internet, bajas de luz e imponderables Un minuto perdido es una posible postulación que no se haga”.

“Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores, para la segunda semana de diciembre, y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún”, señaló Vladimir Villegas horas antes.

Hasta ahora se ha valorado -no decidido- prorrogar la fecha tope de inscripción de candidatos



El comunicador experto en temas políticos, Eugenio Martínez, indicó en la misma red social que “prorrogar el lapso de inscripción de candidaturas no se traduce necesariamente (desde una perspectiva técnica) en que deba reprogramarse la fecha de una elección. Hasta ahora se ha valorado -no decidido- prorrogar la fecha tope de inscripción de candidatos”.

“Sin embargo; un proceso de negociación da para mucho; especialmente en lo referente a cargos que no representan una amenaza directa al poder constituido y tampoco tienen mayor interés para el liderazgo opositor (asambleístas regionales y concejales)”, destacó Martínez.

Comunidad internacional podría intensificar presión para que Maduro acepte avanzar en acuerdos



Más temprano, el presidente interino designado por la AN/2015, Juan Guaidó, aseveró este viernes que en los diálogos en México, la comunidad internacional “podría intensificar la presión” para que Nicolás Maduro acepte avanzar en acuerdos y cumpla.

“Uno de los factores relevantes del escenario abierto en México es la posibilidad de que Estados Unidos, Europa y otros elementos de la comunidad internacional intensifiquen la presión sobre Maduro para que acepte avanzar a acuerdos y, finalmente, cumpla los compromisos que asuma”, afirmó Guaidó en exclusiva a El Universal de México.

De directiva del partido MUD al G-4: enviamos este ALERTA y preocupación porque estamos hoy a 9 días del cierre de las postulaciones y hay muchas decisiones y acciones que al ritmo que vamos no dará tiempo real para hacer las postulaciones. Asi como otros detalles — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) August 20, 2021

De directiva del partido MUD al G 4

1) Estimamos minimo 6 días, trabajando 10 horas, para postular los casi 6mil cargos. Todo eso sin distracciones como caida de internet, bajas de luz e imponderables Un minuto perdido es una posible postulación que no se haga. — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) August 20, 2021

Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores , para la segunda semana de diciembre , y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún . — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) August 20, 2021