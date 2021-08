Review: Ghost of Tsushima Director’s Cut, Madden NFL 22, Humankind y Assassin’s Creed Valhalla: El asedio de París

Estos son los mejores videojuegos que sin importar qué consola tengas o qué género sea tu favorito te reseñamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: Madden NFL 22, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Humankind y Assassin’s Creed Valhalla: El asedio de París.

Assassin’s Creed Valhalla: El asedio de París

Se trata de una expansión de uno de los mejores juegos que disfrutamos el año pasado en el que como novedades tenemos el modo de infiltración en la que tenemos ciertos objetivos que debemos asesinar, con múltiples formas de completar dichas misiones.

Hay una serie de nuevas habilidades y mecánicas, que en conjunto, alargan la experiencia durante más de diez horas.

En sí esta expansión ofrece mucho más (con un nuevo mapa) de lo que ya nos gustaba en el juego, pero para ser francos, no cambia nada la formula y no añade mucho a la historia, aunque si te gustó lo que disfrutaste en el título base, El Asedio de París es una buena expansión.

En resumen este DLC te dará un excelente pretexto para pasar otro rato frente al control en este que es uno de los mejores juegos disponibles para esta y la pasada generación de consolas.

Madden NFL 22

La actualización de este año, es simplemente espectacular visualmente hablando, estamos ante lo que nos depara la nueva generación de consolas en este aspecto.

El realismo te hace sentir como si estuvieras en verdad ahí (claro que ayuda mucho si tienes una televisión 4K). En cuanto al game play, también tuvo una actualización que los amantes del deporte más rudo del mundo, amarán.

Además hay muchos modos de juego que te harán pasar horas frente al control como el Franchise Mode, con el que podrás manejar un equipo a tu antojo y el cual tiene varias novedades respecto a la anterior entrega.

Ultimate Team y The Yard, donde podrás jugar partidas de 6 vs 6 jugadores. En ambos casos no hubo muchos cambios, pero siempre es divertido tener más opciones de juego.

Sin duda en donde se lleva el Super Bowl, es el modo multijugador donde ya sea en local o en línea podrás pasar horas y horas retando a tus amigos.

En resumen, estamos ante una de las mejores actualizaciones de Madden en los últimos años así que si eres jugador asiduo de la franquicia, no te lo puedes perder, y en caso de que nunca la hayas probado y te guste este deporte, es la oportunidad ideal para adentrarte en este mundo. Disponible en sistemas Play Station y Xbox.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Para quienes se hayan perdido la versión que vimos la generación pasada, se trata de uno de los mejores juegos de acción de mundo abierto, uno de los que gráficamente podríamos considerar uno de los más bellos que ahora se ve aún mejor.

Cuenta con un mapa enorme, en el que es siempre necesario andar a caballo para movernos más rápido. La historia es interesante y el personaje principal lleno de carisma. Las batallas nunca aburren gracias a la gran cantidad de movimientos disponibles.

Esta versión tiene el modo online cooperativo Leyendas además de la expansión de la isla de Iki. Una región a la que podrás acceder al iniciar el segundo acto y en la que nos enfrentaremos a otros peligros mientras descubrimos cosas sobre el pasado de Jin y su padre a través de visiones.

Como en el que vimos en PS4, podrás pasar horas y horas de entretenimiento, en un título que lo único malo que a veces tiene es que las misiones a veces son repetitivas y el mapa demasiado grande para lo que hay que hacer, pero en resumen ahora en PS5 es una joya que no puedes dejar pasar y que nos hace esperar con ansias una secuela.

Humankind

Se trata de un juego de estrategia en el que nuestro objetivo es crear una civilización prácticamente desde cero pues comenzamos en el Neolítico y en el que para ello, cada una de tus decisiones influirá en el cómo lo hagas, ya que puedes elegir entre ser un pacifista o una ciudad con hambre de conquista.

El sistema de juego es profundo con toques apegados a la realidad muy bien documentados, y lo mejor localizados al español.

En cuanto a lo visual es una de las mejores características que verás, se nota que los desarrolladores pusieron mucho detalle en ello, pues cuando alejas el mapa parece que estás viendo una obra de arte en movimiento, y cuando lo acercas, los personajes se ven muy bien detallados.

Si te gustan los juegos de este tipo, este es uno de los mejores disponibles en la actualidad y debes de sumarlo a tu colección, y si por el contrario, nunca has probado algo así, esta es la mejor oportunidad para que te hagas fanático del género. Está disponible en PC.

