▷ Frente Amplio Profesional y sector salud consideran una insensatez regreso a clases en octubre planteado por el régimen #23Ago

Su más categórico rechazo en torno al regreso a clases para el mes de octubre, planteado por la dictadura de Nicolás Maduro, expresó en un comunicado el Frente Amplio Profesional y el sector salud, posición que fue dada a conocer este lunes por el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz

En el texto se condenan cómo Nicolás Maduro juega con la vida de los niños venezolanos, por un lado alertando sobre la presencia de múltiples casos de la variante delta de la COVID-19 en Venezuela, mientras que por otro lado manda a todos los estudiantes a las instituciones educativas para el mes de octubre, lo que aumenta el riesgo de contagios en todo el país.

El texto del comunicado expone:

El Frente Amplio Profesional del sector salud se pronunció para manifestar su rechazo a las declaraciones formuladas por Nicolás Maduro, en las que mostró su intención de que las clases presenciales se reanuden en el mes de octubre. Considera el organismo que se trata de “una imprudencia de alto riesgo”, debido al “bajo porcentaje de vacunados contra la COVID-19 y la presencia de la potente variante delta en Venezuela”.

“El regreso a clases presenciales en octubre va a ser a lo grande. Aspiro que el ritmo de vacunación continúe y estar en la frontera del 60-70% de inoculados para ese mes”, dijo Maduro durante la juramentación de su nuevo gabinete el pasado viernes 20 de agosto. Y agregó que “hay que preparar todo para el regreso a clases bajo el método 7+7. En eso debemos trabajar”.

“Uno no sale de su asombro ante estas declaraciones y la contradicción que suponen. Por un lado, alertan sobre la presencia de la variante delta en el país y, por el otro, Maduro anuncia en tono impositivo un regreso a clases dejando por completo de lado la grave situación en que nos encontramos por la pandemia y la evidente falta de vacunas. ¿Quién entiende esto? “, apunta el FAP en el reporte semanal que elabora, por el negativo impacto para el personal de salud venezolano que ha significado el coronavirus.

“De hecho, los gremios de la educación han lanzado voces de alerta sobre esta situación. Pero no se quedan solo en el problema de la pandemia de la COVID-19, sino que han ido más allá al indicar que un 80% de las escuelas no está en condiciones para recibir a los estudiantes en octubre, pues incluso una buena cantidad de ellas han sido saqueadas. Señalan además que tampoco existen condiciones sanitarias óptimas porque un 70% de los planteles está sin servicio de agua potable, a lo que se suma la crisis del transporte y la falta de gasolina, porque no todos pueden pagar el combustible en dólares. Esto se vive en Caracas, pero los problemas son aún más acentuados en el interior del país”, resalta el FAP-Salud.

“Las declaraciones de Maduro han provocado incertidumbre y diríamos que hasta angustia en los padres y representantes de niños y jóvenes estudiantes, que saben muy bien que por la medida puede elevarse el riesgo de contagio de coronavirus en sus núcleos familiares”, manifiestan los trabajadores sanitarios.

“Frente a lo que dijo Maduro se puede pensar que su anuncio tiene por objeto mostrar una aparente normalidad con respecto al manejo de la pandemia. Hacer ver que tiene controlada la situación, cosa que no es cierta. La realidad es distinta, nadie cree en las cifras de la comisión del régimen para la COVID-19 en cuanto al número de fallecidos y contagiados. Por eso se ha denunciado tanto la existencia de un subregistro”, dicen.

“La realidad es que tampoco hay un registro oficial público del Ministerio de Salud sobre la cantidad de inmunizados contra la COVID-19 en Venezuela. Los funcionarios del régimen han hablado de un 11 %, pero organismos serios que han hecho sus investigaciones señalan que estaría por el orden del 8% el porcentaje de vacunados. Estos organismos parten de una base muy sólida que es la cantidad de vacunas que han ingresado al país”, subrayan los trabajadores sanitarios del Frente Amplio Profesional.

“No podemos olvidar en este punto que un aproximado de 600 mil ciudadanos de nuestro país está a la espera de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V y Maduro se da por desentendido cuando le tocan el tema y pasa la pelota a sus funcionarios de salud, quienes tampoco dicen nada concreto y creíble que lleve tranquilidad a esas personas”, agregan.

“En otras palabras la frontera de la que habla Maduro de un 60-70% de vacunados para octubre que permitiría el regreso a clases es una falacia”, sentencian desde el FAP-Salud.

Bajo porcentaje de docentes y estudiantes vacunados

“Algo que también está muy claro es el bajo porcentaje de docentes y estudiantes que han sido vacunados. Si el personal de salud que es prioritario para la inmunización aún no llega al 70%, imaginen ustedes cuál será la situación de ellos. ¿Cómo pretenden reanudar así las clases presenciales? Es algo sin sentido y una falta de responsabilidad”, expresan de manera categórica.

“Queremos alertar nuevamente de que la pretensión del régimen es inmunizar a niños y adolescentes con el prototipo de vacuna Abdala cubana, lo cual no se puede permitir, porque aún no se conocen los estudios clínicos que sirvan de aval para ser una vacuna y tampoco ha logrado la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, advienen.

Personal de salud sumó 14 fallecidos por la COVID-19

El personal sanitario del país registró 14 nuevos fallecidos a consecuencias de la COVID-19, como indicó el reporte semanal del FAP-Salud, en el período comprendido del 16-08-2021 al 22-08-2021. Con esta cantidad se elevaron a 918 las víctimas fatales del sector sanitario por coronavirus, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo de 2020.

Se observó un considerable repunte de decesos en el estado Zulia, con un total de 15 víctimas fatales por la enfermedad. Esta entidad ha sido una de las más golpeadas por el número de muertes del personal de salud durante la pandemia.

Cabe destacar que en estos reportes semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber migrado a causa de la crisis venezolana”, expone el comunicado del sector Salud.