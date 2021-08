Adriana Azzi: Horóscopo del 23 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 23 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 023

No tengas temor. Recuerda tus principios. Debes creer en lo que quieres. Busca la armonía en tu casa y dentro de ti. Éxito logros y triunfos. Recibirás grandes señales donde tu intuición te dirá lo que harás. Revisa con un médico el malestar que sientes. Debes cambiar con una nueva sociedad.

Trabajo: Muchas duda en lo laboral. Ordena tus ideas. Mantén orden y perseverancia.

Salud: Sin novedad.

Amor: Nuevo romance. Lo que esperas llega a tu vida. Alegrías reconciliación.

Parejas: No te preocupes por terceros que quieran molestar en tu vida o casa ya que nada llega, tienes protección.

Solteros: Conoces a una persona especial en un viaje que haces. Matrimonio muy cerca aunque no lo creas.

Mujer: Nacimiento de niños y nuevos cambios. Viajes de ida y vuelta. No te sientas culpable de algo.

Hombre: Llega alguien en lo laboral y te hace cambiar la vida. Nuevos negocios. La suerte te trae buenas nuevas.

Consejo: La vida es bella, vívela.

Tauro

Palabra clave: Receptividad.

Número de suerte: 048

Una persona que se va de tu lado. Buenas noticias que llegan rápido por teléfono. Compra y venta importante. Se define situaciones en tu vida. Problemas de alergias por alimentos. Logras lo que quieres. Nuevas etapas y ciclos. Estos días será de gran empuje. Debes tener sentido de pertenencia.

Trabajo: Estarás a la expectativa con un grupo de trabajo. Inicias empleo con éxito. Mejoramiento profesional.

Salud: Alergias.

Amor: Inicias una relación amorosa. Un nuevo tiempo. Paseos a sitio de mucho frío.

Parejas: Sentirás que debes defender a personas cercanas. Nuevas señales que debes seguir. Deja el pasado.

Solteros: Debes darle un frenado a la vida que llevas en este momento. Piensa más en las personas que están a tu lado.

Mujer: Una persona conocida que te ayuda en un negocio. Cambios en tu vida. Se soluciona algo con documentos.

Hombre: El pasado regresa a tu vida. Algo con una tarjeta de crédito o pagos que debes hacer.

Consejo: Trata a todos con justicia.

Géminis

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 003

Nuevas oportunidades los santo están contigo. No creas en los comentarios para que sigas adelante no te detengas tus maestros te acompañan. Viajes que no sabes con quien ir. El verdadero amor llega a tu vida. Muchos viajes. Recuperas la confianza en algo. Pondrás en prácticas tus ideas.

Trabajo: Nuevos proyectos. Debes terminar algo pendiente. Planes de cambio de empleo.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Estabilidad armonía con tu pareja. Recibirás un regalo que te encantará. Nuevos amigos.

Parejas: Estarás en proceso de evolución. Una persona que te busca para aclarar algo. Algo con un mensaje.

Solteros: No aceptes que los demás te manipulen. Nuevas posibilidades de cambios. Un hombre de poder que te ayuda.

Mujer: Pendiente con lo que prestas. Viajes de ida y vuelta. Deja para después algo que debes hacer ya.

Hombre: Una mujer que te cambia la vida. Nuevas etapas. Nuevos caminos. Cuidado con vehículo.

Consejo: Justicia divina.

Cancer

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 104

Tendrás contacto con personas influyentes. Estarás en busca de un cambio externo. Victoria en algo que haces. No tengas miedo a nada. Adelante si no arriesgas no sabrás que pudo pasar. Cuidado con pérdida en tu entorno. Estarás preocupado (a) por un problema de tu familia.

Trabajo: Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión. Necesitas aclarar un compromiso laboral.

Salud: Dolor en pie.

Amor: Disfrute con tu pareja en sitio de música. Olvida el pasado. Sueños con una persona ideal.

Parejas: Viajes que se suspende por algo económico. Estarás compartiendo con una persona que te gusta.

Solteros: Tranquilidad sentimental. Cuidado con gastos que no pagas. Algo en la casa que se daña.

Mujer: Te reencuentras con seres muy querido. Salidas nocturna por placer. Compra de alimentos.

Hombre: Recibes un regalo especial. Hecho curioso con un rosario. Harás viaje por descanso.

Consejo: Acepta la ayuda. Soluciones.

Leo

Palabra clave: Maestro. Plenitud.

Número de suerte: 701

Tendencia a viajes por soluciones familiares. Estarás pendiente del buen funcionamiento de algo que está a tu cargo. Estudios que te ayuda a superarte. No toleras perder tu libertad. Cumple con tus responsabilidades. Visitas un sitio de mucho verde. Días de celebración por nacimiento.

Trabajo: Salida con compañeros. Te preocupas por cumplir las necesidades de tu oficina o de los demás.

Salud: Faringitis.

Amor: Nuevas aventuras. Salidas con una persona que te gusta. Regalo de flores que te sorprende.

Parejas: Recuperas un dinero que habías invertido. Firmas. Se soluciona un problema. Nuevas oportunidades.

Solteros: Reconciliación con amigo. Debes regular los ejercicios que haces. Salidas nocturnas.

Mujer: Inicias un entrenamiento con un profesor. Compra en centro comercial. Viajes al exterior.

Hombre: Nuevas experiencias en lo personal. Nuevos inicios en todo lo que buscas. Cambios inesperados.

Consejo: Nadie es tu complemento.

Virgo

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 802

Tendrás estabilidad en lo económico. No discutas en la calle. Debes proteger a la familia. Nuevos sucesos que dan cambios en tus ideas o lo que quieres. Logras un éxito en lo económico. Encuentras en la calle lo que no te dan en tu casa. Serás próspero (a) en lo que haces. Sal del encierro. Nuevas ideas.

Trabajo: Haz tu trabajo y olvida a los demás. Planes para una nueva inversión. Logros.

Salud: Dolor de cabeza.

Amor: Mucho movimiento en lo emocional y amoroso en estos días. Cuidado con comentarios de persona querida.

Parejas: No te sientas culpable por otros. Debes reconocer quién se equivoca. Ninguna persona es perfecta.

Solteros: Recibes un regalo y no sabes quién lo manda. Estarás preocupado (a) por un familiar enfermo.

Mujer: Nueva aventura amorosa. Evolución en lo económico. Inviertes un dinero que te traerá más.

Hombre: Cambio de negocio. Situación de la que debes alejarte. Nadie es imprescindible.

Consejo: Quiérete tú mismo.

Libra

Palabra clave: Integración.

Número de suerte: 802

Acuérdate que tienes hijos y ya la vida cambia. Te invitaran a una reunión cuidado con lo que comes. Ten calma y atiende a tu familia. Cuidado con lo que firma. Pendiente con personas cercanas que no son claros. Nuevas iniciativas. Mujer que pone algo en tus manos y la confianza en ti.

Trabajo: Debes hacer una pausa en tu ritmo de trabajo y descansar o tomar vacaciones.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Encuentros sociales muy vibrantes. Las indecisiones te atrasan todo. Estás preparado (a) para iniciar una nueva etapa amorosa.

Parejas: No cometas lo errores del pasado. Busca lo mejor y aclara todo en un negocio.

Solteros: Debes cuidar más lo que tienes. El dinero no lo es todo en la vida. Acepta la ayuda que te viene.

Mujer: Respeta más a tu pareja y aclara todo. Estabilidad. Los cambios que llegan son para mejor.

Hombre: Paseos a sitio de montaña. Se aclara algo con una persona que te gusta. Invitación a comer helado.

Consejo: Trata a los demás como quieres que te traten.

Escorpio

Palabra clave: Existencia.

Número de suerte: 849

Grandes logros ya que una persona te ayudará sin interés. Hijo que te busca por ayuda económica y esto te trae discusiones con tu pareja. Deberás adaptarte a un establecimiento con nuevas estructuras físicas. Problema legal que ganas. Alegrías ya que tendrás una buena noticia.

Trabajo: Te proponen negocio y buscaras un consejo. Tendrás que sacrificar tu punto de vista ante un jefe.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Problemas de comunicación que debes resolver con tu pareja. Busca el equilibrio.

Parejas: Irás más allá de donde tenías planeado. No permitas que otros hagan lo tuyo.

Solteros: Pon lo pies en la tierra y toma tus decisiones. Estabilidad familiar. Deja de escuchar a otros y has lo tuyo.

Mujer: La estrella te acompaña y te da nuevas ideas con cambios. Compra de motos. Algo con documentos.

Hombre: Cuidado no creas en todo lo que tienes a tu lado. Harás un ritual para limpieza espiritual.

Consejo: Dedica tiempo en ti.

Sagitario

Palabra clave: Luz.

Número de suerte: 492

Se abren las energías positivas. Sanación que llega. Te llaman de un empleo o empresa importante. Los cambios de tu vida llegan. Se cierra un ciclo inicias otro. Alegrías por personas queridas. Viajes de ida y vuelta con tu familia por diversión. Algo con una marca que te trae beneficio.

Trabajo: Compañero (a) que viene arrepentido (a). Logros después de un viaje. Conoces a un jefe que te cae bien.

Salud: Hacer revisión de la vista.

Amor: Deseos de mudanza. Amiga que te pide ayuda por infidelidad. No digas secretos que te dijeron.

Parejas: Se activan cosas esperadas. Utiliza tu intuición. Personas que salen de tu vida.

Solteros: Nuevos procesos y experiencia. Una mujer que te da apoyo. El amor llega a tu vida.

Mujer: Viaje de ida y vuelta. Cambio de empleo. Salidas nocturnas con mucho disfrutes.

Hombre: Éxito logro triunfos. Una persona que llega a tu casa del exterior. No escuches chisme.

Consejo: Debes saber negociar.

Capricornio

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 119

Deberás enfrentar situaciones nuevas. Competencias. Sales de viaje con la familia. Deseos de cambio por un viaje. Hermano que te apoya en tus decisiones. No te compares con nadie. Tendrás una oportunidad. No permitas que te manipulen con niños. Vences enemigos. Triunfos.

Trabajo: Cambio radicales. No des marcha atrás. Nuevos beneficios. Recibes un mensaje importante.

Salud: Resfriado.

Amor: Recibes apoyo familiar. Activas la capacidad de conquistar a esa persona amada.

Parejas: No escuches chismes de los demás. Nuevas etapas en tu vida. Éxitos y alegrías.

Solteros: No discutas con personas conocidas. No te sientas culpable de nada las cosas pasan por algo.

Mujer: Cuidado con las decisiones apresuradas. Llénate de fuerza y energía para enfrentar algo.

Hombre: Cuidado con las mentiras en tu entorno. Deudas que cancelas. Algo con una tarjeta de crédito.

Consejo: Construye sobre verdades.

Acuario

Palabra clave: Compartir.

Número de suerte: 003

Cuídate de persona que lo que hacen es envidiarte. Lo que es tuyo llega. Todo lo que deseas se concreta. Debes tomar mucho líquidos. Llegan dos personas para ofrecerte nuevos negocio o empleo que te dan buena ganancia. Debes buscar protección en tu hogar. Viajes.

Trabajo: Recibes un mensaje inesperado en lo laboral. Cambio en tu horario que te favorece. Recibes más entrada de dinero.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Conquistas a una persona deseada. Se más diplomático (a) con nuevos amigos. Regalos. Alegrías.

Parejas: Union fuerza. Algo con un vehículo. Alegrías ya que la familia supera un problemas.

Solteros: Algo con una cuenta de ahorro. Amigos te dan sorpresa. Hombre que te ofrece algo nuevo.

Mujer: Salida nocturna con muchas personas. Cambios en tu sitio de trabajo. Haz meditación.

Hombre: Celebras algo que ganas. Llamadas importantes que debes atender. Concretas un negocio.

Consejo: El amor es importante.

Piscis

Palabra clave: Avance.

Número de suerte: 591

Algo con un equilibrio en tu entorno laboral. Utiliza tu intuición. Los sueños se logran. Sales de una mala energía. Algo con una asesoría. Crecimiento personal y profesional. Se activa el amor. Sale un secreto. Un golpe de suerte contigo que llega rápido y es para ti. Invitación a ver una película.

Trabajo: Todo estará en orden en tu trabajo. Después de la tormenta sale el sol. No seas tan intenso (a) en las cosas contrólate.

Salud: Cuidado con infecciones.

Amor: Todo lo que te propongas lo logras. Llegó el momento de asumir lo que te entregan. Compra de regalo especial.

Parejas: Debes estar pendiente de llamadas. Deja el miedo adelante en lo que te ofrece. Cuidado con tu salud.

Solteros: Un nuevo ciclo en tu vida. Hombre que te ofrece algo nuevo. Decreta lo que quieres y veras a diario.

Mujer: Un nuevo negocio. La tristeza se va de tu vida. Es el momento de agradecer por las ayudas recibidas.

Hombre: Se solucionan problemas familiares. Ten calma una persona llega y te ayuda espiritualmente.

Consejo: Ama sin pensar.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial