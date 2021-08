Demi Lovato reveló que algún día podría identificarse como trans

Desde que dio a conocer su identidad como persona no binaria, Demi Lovato se ha mostrado como una activista de los derechos LGBTQ+ que no duda en denunciar las injusticias a las que se enfrenta la comunidad.

En una entrevista para ‘The 19th’, la intérprete de ‘Heart Attack’ aseguró que todavía está en pleno proceso de descubrirse a sí misma y pese a que actualmente se considera como genero fluido, esto podría cambiar en un futuro.

Demi explicó que en este momento de introspección, ha llegado a la conclusión de que en algún punto de su vida, puede que consiga identificarse como trans.

“Puede que haya un momento en el que me identifique como trans. Realmente no sé cómo sería eso para mí. Puede que siempre sea alguien no binario y esté sin género toda mi vida. O quizá llega un momento, cuando me haga mayor, en el que me vea como mujer. Pero realmente no lo sé, ahora mismo me siento así”, confesó.

Por otro lado, Lovato también ha explicado que otra opción que podría considerar es la de regresar al género femenino, siempre y cuando sea fruto de una evolución natural.

«Tengo la sensación de que esto no va de ir de un lado a otro, o regresar al principio. En mi caso se trata de mantener la mente abierta y dejarme llevar por mi vertiente más fluida. Y todo eso significa también que he de expresarme libremente y tal y como soy», añadió.

Con información de Cosmopolitan

Por: Reporte Confidencial