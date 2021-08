España | WhatsApp se prepara para llegar a las tablets Android e iOS

WhatsApp tiene en mente el poder ser cada vez más funcional y si bien ya se ha revelado que en la versión beta de la famosa aplicación es posible usar la app de forma simultánea en varios dispositivos a la vez (como por ejemplo en el móvil y en la versión de escritorio), ahora parece que por fin vamos a poder usar WhatsApp en nuestra tablet Android i iOS.

WhatsApp se prepara para llegar a las tablets Android e iOS

La funcionalidad multidispositivo de WhatsApp que nos permite utilizar la plataforma de mensajería en gadgets distintos al teléfono durante unos días, incluso cuando este último no está conectado a Internet es quizás la más reciente de la novedades en torno a la famosa aplicación de mensajería, pero parece que da paso a otra que los usuarios ya llevaban tiempo esperando. De este modo parece que por fin los desarrolladores de WhatsApp van a hacer posible crear una versión de la app que irá destinada a que se pueda utilizar en una tablet sin importar si es Android o iOS.

La noticia proviene de la comunidad WABetaInfo, que, como suele suceder, ha tenido la oportunidad de interceptar pistas relevantes al respecto si bien ha tenido acceso a una de las versiones preliminares de la aplicación que llegará al público en general en las próximas semanas. Según muestra esta web a través de su cuenta de Twitter, WhatsApp se podrá enlazar de forma simultánea a través de varios dispositivos y para demostrar cómo se hará, muestra un iPad entre los productos vinculados, una señal de que pronto los usuarios de iOS podrán descargar una versión de la aplicación diseñada específicamente para tabletas del grupo Apple.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It’s under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021